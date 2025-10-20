Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanija sieks, kad ES būtų atsisakyta laiko sukiojimo

2025-10-20 21:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 21:07

Ispanija sieks, kad Europos Sąjungoje (ES) būtų atsisakyta laikrodžių sukiojimo. 

Nepamirškite pasukti laikrodžių: pasakė, kaip tai palies sveikatą (tv3.lt fotomontažas)

Ispanija sieks, kad Europos Sąjungoje (ES) būtų atsisakyta laikrodžių sukiojimo. 

REKLAMA
0

„Atvirai šnekant, nebematau tame prasmės“, – sakė vyriausybės vadovas Pedro Sanchezas vaizdo įraše, kuris paskelbtas tinkle „X“. Jis pažymėjo, kad dauguma europiečių apklausose pasisakė prieš laiko skirstymą į vasaros ir žiemos. Taip esą ne taupoma energija, o du kartus per metus sutrikdomas biologinis žmonių ritmas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl Ispanija, anot P. Sanchezo, sieks, kad nuo 2026 m. būtų atsisakyta laiko sukiojimo.

Spalio 26-ąją naktį laikrodžio rodykles suksime valanda atgal – baigsis vasaros laikas. 1980 m. įvestos priemonės tikslas yra geriau išnaudoti dienos šviesą.

Europos Komisija 2018 m. apklausė Europos piliečius. Nereprezentatyvus tyrimas parodė, kad prieš kasmetinį perėjimą nuo žiemos į vasaros laiką ir atvirkščiai yra 84 proc. žmonių. Tada tuometinis Komisijos pirmininkas Jeanas Claude Junckeris paskelbė, kad laikrodžių sukiojimas baigsis dar tais pačiais metais. Tačiau: kad tai būtų iš tikrųjų patvirtinta, ES šalys turi susitarti, ar nori gyventi vasaros, ar žiemos laiku. Kadangi iki šiol sutarimo nėra, šis klausimas lieka neišspręstas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų