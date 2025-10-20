Ispanija sieks, kad ES būtų atsisakyta laiko sukiojimo

„Atvirai šnekant, nebematau tame prasmės“, – sakė vyriausybės vadovas Pedro Sanchezas vaizdo įraše, kuris paskelbtas tinkle „X“. Jis pažymėjo, kad dauguma europiečių apklausose pasisakė prieš laiko skirstymą į vasaros ir žiemos. Taip esą ne taupoma energija, o du kartus per metus sutrikdomas biologinis žmonių ritmas.
Todėl Ispanija, anot P. Sanchezo, sieks, kad nuo 2026 m. būtų atsisakyta laiko sukiojimo.
Spalio 26-ąją naktį laikrodžio rodykles suksime valanda atgal – baigsis vasaros laikas. 1980 m. įvestos priemonės tikslas yra geriau išnaudoti dienos šviesą.
Europos Komisija 2018 m. apklausė Europos piliečius. Nereprezentatyvus tyrimas parodė, kad prieš kasmetinį perėjimą nuo žiemos į vasaros laiką ir atvirkščiai yra 84 proc. žmonių. Tada tuometinis Komisijos pirmininkas Jeanas Claude Junckeris paskelbė, kad laikrodžių sukiojimas baigsis dar tais pačiais metais. Tačiau: kad tai būtų iš tikrųjų patvirtinta, ES šalys turi susitarti, ar nori gyventi vasaros, ar žiemos laiku. Kadangi iki šiol sutarimo nėra, šis klausimas lieka neišspręstas.
