Vaizdelis „viskas įskaičiuota“ viešbutyje pritrenkė porą: „Negaliu patikėti, kad tai vyksta“

Tačiau netrukus po atvykimo jų laukė ne poilsis, o tikras nusivylimas. „Svajonių viešbutis“ pasirodė esąs toli nuo to, kaip atrodė reklamose. Maistas, baseinas ir net kambarys, pasak poros, kėlė pasibjaurėjimą, rašoma mirror.co.uk.
Maistas viešbutyje šokiravo
Vos apsistoję viešbutyje, Erina ir Jordanas nuėjo į restoraną papietauti. Tačiau pirmasis įspūdis buvo pribloškiantis.
„Nuėjome papietauti ir pamatėme, kad nebuvo parašyta, kur kokia mėsa. Priėjau prie vienos virėjos ir paklausiau, kokia tai mėsa, o ji tiesiog atidarė indelį, paragavo gabalėlį ir pasakė, jog mano, kad tai vištiena“, – pasakojo Erina.
Pasak jos, maistas buvo laikomas kambario temperatūroje, atrodė nepatraukliai ir kėlė pasibjaurėjimą.
„Maistas apskritai buvo tiesiog šlykštus. Jis atrodė kaip šunų maistas. Netgi nebuvo įdėta pastangų, kad maistas atrodytų reprezentatyviai. Aš neduočiau tokio maisto net savo šuniui“, – sakė Erina.
Dėl prasto maisto pora nusprendė ieškoti maitinimo už viešbučio ribų ir papildomai išleido dar apie 710 eurų.
„Mes valgėme viešbutyje tik porą kartų“, – pripažino ji.
Viešbučio erdvės atitiko reikalavimų
Po nusivylimo maistu pora tikėjosi bent jau pailsėti prie baseino. Tačiau net ir čia jų laukė dar vienas šokiravęs vaizdelis.
Erina teigė: „Nė karto neįlipau į baseiną, nes jis buvo išties bjaurus. Pelėsis buvo visur aplink baseiną ir gultus. Buvome ten 10 dienų ir niekada nematėme, kad kas nors jį valytų. Negaliu patikėti, kad jie vis dar atidaryti ir išvis negaliu patikėti, kad tai vyksta.“
Pasak jos, vaizdas buvo toks prastas, kad ji bijojo net prisiliesti prie vandens: „Jei būčiau įlipusi, tikriausiai būčiau susirgusi.“
Tarsi to būtų maža, pora susidūrė ir su problemomis dėl kambario. Erina pasakojo, kad jau pirmą rytą pastebėjo keistą reiškinį – dušo vanduo tekėjo ne į kanalizaciją, o tiesiai į kambarį.
„Vos nusiprausus po dušu, vanduo tekėdavo į kambarį. Maniau, kad problema tik mūsų kambaryje, bet tik pradėję kalbėtis su kitomis poromis supratome, kad visi kambariai užtvindyti“, – pasakojo ji.
Viešbučio nuotraukos neatitiko realybės
Erina šią viešnagę pavadino „pragariškomis atostogomis“ ir pridūrė, kad viešbutis kelia pavojų sveikatai.
Nepaisant daugybės teigiamų atsiliepimų internete, ji teigė, kad reklaminės nuotraukos buvo „visiškai klaidinančios“ ir neatitiko tikrovės: „Viešbutis internete atrodė puikiai, bet realybėje – viskas buvo visiškai kitaip.“
Į poros skundus sureagavo ir kelionių bendrovės atstovai. Įmonės atstovas spaudai teigė:
„Apgailestaujame, kad Erina nepatyrė tokių atostogų, kokių tikėjosi. Susisiekėme su ja, kad parodytume geros valios gestą ir išsiaiškintume, kas nutiko, jog galėtume tai ištirti kartu su savo viešbučio partneriu.“
