Už naktį 500 eurų paklojusi Viktorija Jakučinskaitė pasibaisėjo, ką išvydo viešbutyje: „Nesupratau“

Viktorija Jakučinskaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašų serija, kur parodė nepagražintą Dubajaus gyvenimo realybę. Moteris šiais vaizdo įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė, kokį viešbutį gavo
Viktorija Jakučinskaitė išvyko į Dubajų, kur moteris lankosi mokymuose ir iš visų dienų, kurias bus Dubajuje, turės tik vieną laisvą dieną, kurią norėjo skirti laikui sau, prie baseino.
Moteris pasidalino atvirai, jog už naktį viešbutyje kaina buvo 500 eurų, tačiau jis iš tolo neatitinka sumokėtų pinigų.
„Čia yra ne viešbutis, o tiesiog butas“, – vaizdo įrašuose sakė Viktorija.
Viktorija taip pat pasidalino, jog vietoje gražaus horizonto per langą, matosi ir girdisi vykstančios statybos. Moteris pasidalino ir kambario užuolaidomis, kurios buvo purvinos.
Viktorija pagrasino, jog nori išvykti į kitą viešbutį, tačiau buvo prašyta pasilikti ir be jokio papildomo mokesčio Viktorijai davė erdvesnį kambarį.
„Dar vienas dalykas, kuris parodo šio viešbučio klaidas. Aš daiktus palikau savo numeryje, išvažiavau į mokymus, mano visus daiktus perkėlė į mano naujus apartamentus. Dabar pas mane du miegamieji ir trys tualetai. Mano visi daiktai buvo supakuoti į lagaminą ir aš matau, kad dar kažkokie drabužiai guli ant mano lagamino.
Aš nesupratau, pakeliu, o ten svetima maikė ir liemenėlė. Svetima, ne mano, nešiota, dėvėta liemenėlė su išpurvinta moteriška maikutė. Tai reiškiasi, kad tie drabužiai visada gulėjo tame numeryje, kur aš gyvenau. Jie yra ne mano. Tai koks tada yra tvarkymas, kad jie nė nepamatė, kad tie drabužiai guli“, – pasakojo Viktorija.
Moteris tęsė toliau:
„Pasakiau jiems, kad pasirinkau jų viešbutį todėl, kad turėčiau ir gražias, laisvas dienas. Atvažiavau ne tik dirbti, o ir gerai praleisti laiką. Sakau, turėsiu vieną ir vienintelę išeiginę. Labai norėjau pasideginti, pasimaudyti, gerai praleisti laiką, dėl to ir norėjau išsikelti ten, kur yra paplūdimys, o jie sako palaukite“.
Tuomet Viktorijai davė apsilankymą viename geriausių paplūdimio klubų.
„Aš nežinau, ką jie daro su maisto produktais, bet aš galiu per penkias minutes skaniau pagaminti, nei man neša iš restorano“, – kalbėjo Viktorija.
