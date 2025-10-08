Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Stumbrienė gimtadienio naktį sutiko ne Lietuvoje: parodė, kur

2025-10-08 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 16:25

Žinoma nuomonės formuotoja Inga Stumbrienė dar visai neseniai sutiko savo 42-ąjį gimtadienį. Moteris gimtadienį sutiko visiškai neįprastai, viename gražiausių miestų pasaulyje – Monake. Inga pasidalino įspūdingais gimtadienio vakarienės kadrais.

Žinoma nuomonės formuotoja Inga Stumbrienė dar visai neseniai sutiko savo 42-ąjį gimtadienį. Moteris gimtadienį sutiko visiškai neįprastai, viename gražiausių miestų pasaulyje – Monake. Inga pasidalino įspūdingais gimtadienio vakarienės kadrais.

Inga Stumbrienė pasidalino gimtadienio vakarienės kadrais. Šiais kadrais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Įspūdinga gimtadienio vakarienė

Inga Stumbrienė dar visai neseniai, vos prieš kelias dienas atšventė savo gimtadienį. Moteris gimtadienį šventė Monake bei pasidalino kerinčiais kadrais iš vakarienės šiame mieste.

Inga pasidalinusi kadrais šalia jų rašo:

„Gimtadienio naktis Monake.

Į Monaką atvykti visada idomu, man čia tarsi gyvas mados žurnalas, aplink pasipuošę itin stilingi ir elegantiški žmonės, naujausi ir galingiausi automobiliai...

Hotel de Paris restorane Le Grill lankėmės pirmą kartą, bet tikrai būtinai atvyksime dar kartą. Esu griliaus patiekalų mėgėja, bet taip gražiai ir estetiškai juos valgėme pirmą kartą. Beje, iš restorano atsiveria įspūdinga viso Monako panorama“.

