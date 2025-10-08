Justina Partikė atskleidė, kokia naujausia plastinė operacija jai ką tik atlikta

Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš klinikos. Šiais kadrais moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įgyvendino svajonę
Žinoma nuomonės formuotoja Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš klinikos. Justina įgyvendino svajonę, apie kurią svajojo jau seniai.
Moteris klinikoje operavosi pasmakrę bei odos perteklių ant kojų.
Justina pasidalinusi nuotraukomis rašo:
„Seniai mintyse planuota operacija – jau praeityje. Sugrįžau į DRS kliniką pas Donatą Samsanavičių, kuris atliko šlaunų odos pertekliaus šalinimą po didelio svorio numetimo ir pašalino riebaliuką nuo pasmakrės.
Viskas praėjo sklandžiai – kaip visada, operaciją ištvėriau lengvai, su šypsena ir pagaliau jau esu namuose.
Begalinis pasitikėjimas gydytoju ir visa komanda – jausmas, kai esi saugiose rankose, yra neįkainojamas. Sugrįžau pas šį chirurgą, nes jis prieš tai sutvarkė man krūtinę, kurios niekas nenorėjo sutvarkyti – padarė ją būtent tokią kokios ir norėjau, už tai esu be galo dėkinga.
Tai gydytojas, kuriuo pasitikiu 100% ir kurį galiu drąsiai rekomenduoti kiekvienam. Esu labai laiminga ir dar kartą įsitikinau – reikia siekti savo svajonių, nesvarbu, ką kalba kiti. Tai jūsų gyvenimas ir jūsų kūnas.
Ir tik jūs patys galit spręsti ko jums reikia ir nuo ko jausitės laimingi. Dar keli mėnesiai – ir galėsiu džiaugtis galutiniu rezultatu“.
