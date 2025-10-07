12-toje klasėje pastojusios Kamėjos gyvenime – pokyčiai: skyrybų su vyru žaizdas gydo nauja meilė

Kamėja vos suėjus pilnametystei ištekėjo už tuometinio mylimojo, kuris buvo vyresnis ir planavo šeimos viziją. Moteris atvirauja, jog visuomet svajojo apie šeimą ankstyvame amžiuje, nes taip buvo auklėta, jog šeima – didžiausia prasmė žmogaus gyvenime.
„Kai šeimoje yra puoselėjamos vertybės apie šeima, todėl natūralu, kad tokiame ankstyvame amžiuje jos yra įgyvendinamos. Mano sprendimas rinktis šį žmogų nebuvo atsitiktinis, aš negalėjau rinktis visiškai bet kokio žmogaus, dėl religijos rinkausi iš to, kas tuo metu buvo“, – sako Kamėja.
Moteris atvirai pasidalino savo ne ilgai trukusia šeimynine laime ir atviravo, kaip reikėjo su viskuo tvarkytis, kaip jaunai mamai.
Iširusi santuoka ir tobulos šeimos vizija
Nors Kamėja atviravo apie ankstyvą šeimos viziją, tačiau gyvenime atsitiko netikėtas posūkis. Po poros metų santuokos ji iširo, tačiau moteris atvirauja, jog vardan šeimos gerovės buvo bandyta šeimą išsaugoti, tačiau to padaryti nepavyko.
„Kai mes tuokėmės, buvau jauna, kaip morališkai augantis žmogus dar visiškai nesusiformavusi. Tada iš vyro gavau klausimą ir prašymą, jog jis tikisi, kad aš nepasikeisiu, tačiau normalu, jog dar iki galo nesusiformavęs žmogus keičiasi, bando formuoti save, savo požiūrį, vertybes, todėl, kai pajutau, jog susiformavau, mūsų vertybės į šeimą ėmė prasilenkti“, – apie santuokos kelią pasakoja moteris.
Nuomonės formuotoja atvirauja, jog sušlubavus santykiams pirmasis sprendimas nebuvo skyrybos. Santuoką pora bandė gelbėti ne tik tarpusavio pokalbiais:
„Pradėjome lankyti terapiją, manydami, jog viskas pasitaisys ir situacija pagerės, viskas grįš į senas vėžes, tačiau taip neįvyko“.
Pora teisiškai yra išsiskyrusi ir Kamėja šiuo atveju yra vieniša mama. Tuo tarpu, kuomet reikėjo kraustytis, Kamėją ir sūnų Atilą laikinai priėmė gyventi jos tėvai.
„Prisimenu, brolis tikrai labai apsidžiaugė, kuomet su Atilu atsikraustėme į tėvų namus. Brolis besidžiaugdamas išsireiškė, kad visa šeima ir vėl kartu“, – su šypsena prisimena moteris.
Kamėja atvirauja, jog turi itin artimą ir glaudų ryšį su savo tėvais, tačiau jie nebuvo itin laimingi skyrybų klausimu, bet su laiku su šiuo faktu susitaikė:
„Tarp mūsų su buvusiu vyru nebuvo jokios išdavystės ne iš vieno pusės, tiesiog nebesutapo bendri tikslai ir požiūris į šeimą, gyvenimą. Todėl tėvai ragino neskubėti šiuo klausimu, bandyti ieškoti sprendimo būdų, jog vėliau nereikėtų gailėtis skubotų sprendimų. Bet mums galutinai nutarus, jog nebegalime būti kartu, mano tėvai suprato, jog nieko nėra svarbiau, nei mano laimė ir gerovė“.
Vienišos mamos statusas
Būti vieniša mama Lietuvoje yra ne retas atvejis, tačiau Kamėja yra dar jauno amžiaus, tad šis atvejis turėtų būti dar sudėtingesnis, nors toli gražu, taip nėra. Nors į klausimą, kaip jai sekasi būti mama, geriausiai atsakytų sūnus Atilas, tačiau moteris džiaugiasi, jog puikiai susitvarko, nors atvirauja, natūralu, būna visokių dienų.
„Išeinant gyventi iš tėvų namų, jau iš karto ėjau gyventi šeimyninio gyvenimo. Nemačiau to studentiško ar laisvo gyvenimo. Kai visą laiką viską kūriau su tuo žmogumi, išeinant iš tų santykių – tikrai nėra ko slėpti – buvo jaudulio, ar viskas man pavyks vienai, nes vis tiek tu išeini su ta žinia, jog nuo šiol išlaikysi pati save ir savo mažą vaiką“, – apie baimes dalinosi moteris.
Kamėja pasakoja, kad per trumpą laiko tarpą pavyko viską susidėlioti, jog pragyventi pavyks ir vienai, todėl šie apmąstymai nukrito nuo pečių it našta.
Moteris dalinasi, jog trimetis sūnus jau suvokia, kas yra tėvų skyrybos, moteris atviravo, jog vaikui ramiai paaiškino situaciją ir sūnus viską suprato, nerodė ašarų, o dabar gyvena su mama bei lankosi pas tėtį arba vyksta į susitikimus:
„Turėjome išmokti derinti visus susitikimus. Atilas yra labai protingas vaikas, jau kurį laiką prieš skyrybas jautė, kad kažkas yra ne taip“.
„Aš visada sakiau jam, kad kokį ryšį susikurs su vaiku, tokį ir turės“, – apie buvusį vyrą pasakoja Kamėja.
Moteris atvirauja, jog už viską yra dėkinga savo mamai, iš kurios semiasi pavyzdžio ne tik gyvenime, bet ir motinystėje, stengiasi priimti visus patarimus ir išmintį.
Netikėtai į širdį pasibeldusi meilė
Gyvenime egzistuoja geras posakis – širdžiai neįsakysi. Kamėjos situacija puikiai atremia šį posakį, nes po skyrybų visai netikėtai į moters širdį pasibeldė nauji jausmai.
Kamėja su šypsena pasakoja apie Beną, kuris sugebėjo prieiti visiškai neįprastu būdu:
„Aš socialiniuose tinkluose pasidalinau savo mėgiamu blynų receptu, kuriuos reikia daryti su kefyru. Jam kažkaip algoritmas išmetė šį vaizdo įrašą ir tada iš Beno sulaukiau žinutės: „Imčiau tave į žmonas“, o aš tada buvau ką tik po skyrybų, tai tuomet pagalvojau, kad mažiausiai, ko man dabar reikia, yra naujas vyras gyvenime“.
Benas nepasidavė ir vis bandė užkalbinti Kamėją, vėliau sekė žinutės, vaizdo skambučiai, kadangi vyras gyveno ne Lietuvoje, o Belgijoje, todėl bendrauti kurį laiką teko per atstumą.
„Taip sutapo, jog Briuselyje turėjau dirbti,jis irgi turėjo laisvą savaitgalį, tad nusprendėme pagaliau susitikti gyvai. Kai susitikome, iš karto pasijautė, kad čia yra tas žmogus“, – šypteli moteris.
Kamėja džiaugiasi, jog naujojo širdies draugo Beno ir jos sūnaus Atilo santykiai klostosi labai gražiai ir tarpusavio ryšys atsirado praktiškai iš karto, todėl, nes Atilą Benas kalbino jau nuotoliu, vyrukai kalbėdavosi telefonu.
„Man pačiai irgi buvo labai įdomu, kaip viskas bus šiuo klausimu, todėl kai Benas atvyko aplankyti mūsų į Lietuvą, jam Benas nebuvo jau svetimas žmogus, nes teko pasikalbėti telefonu, tad mano nuostabai jie sukūrė tikrai labai gražų ryšį. Man jau telefonu Benas sakė, kad spėjau pamilti ne tik tave, bet ir tavo sūnų“, – nestygstanti džiaugsmu pasakoja moteris.
Nuomonės formuotoja išsiduoda, jog pora jau gyvena kartu. Kaunietis Benas 7-erius metus gyvenęs Belgijoje dabar kartu su Kamėja gyvena Šiauliuose. Moteris pasidalino, kaip jam sekasi apsiprasti kiek mažesniame mieste, nei gyveno anksčiau:
„Benas dėl meilės atsikraustė į Šiaulius, tai mums čia tikrai didelis žingsnis. Jam čia patinka, tik keista, kad nėra itin aukštų pastatų, viskas jauku“.
Socialinė medija – Kamėjos didelė gyveno dalis
Socialiniai tinklai ir naujosios medijos šiai dienai daugeliui žmonių yra didelis įrankis kuriant savo verslą ar vykdant individualias veiklas. Ne išimtis ir Kamėja, kurios pagrindinis pajamų šaltinis yra socialiniai tinklai.
Moteris aktyviai veda savo turinį, kelia reklamas, daro įvairius montažus, daro įvairias apžvalgas ir kitaip mezga ryšį su savo auditorija.
„Socialiniai tinklai tapo mano gyvenimo dalimi jau mokykloje“, – prisimena moteris.
Kamėja džiaugiasi, kad socialinių tinklų burbulas apima visas jai patinkančias veiklas, todėl džiaugiasi šioje srityje atradusi save.
Moteris atvirauja, jog bendradarbiauja su keliomis agentūromis, iš kurių gauna įvairius pasiūlymus.
Nuomonės formuotoja pasidalina, jog įsirengė ir studiją, o to priežastis tapo socialinių tinklų kūrimas. Norėjosi tam tikros erdvės darbui, kur būtų galima kurti, filmuoti ir fotografuoti įvairias reklamas, jog turinys žiūrovui būtų kuo mielesnis akiai.
Socialinių medijų kūrimas paskatino grįžti į fotografiją, kurią moteris jau buvo nustūmusi į šalį, tad įsirengusi studiją suprato, jog vėl nori užsiimti šia veikla, todėl dabar ši kūrybos erdvė skirta ne tik turinio kūrimui, bet ir fotografuoti bei filmuoti.
