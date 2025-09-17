Lietuvos koloristei Ingai Bagdonaitei – neeilinis įvertinimas

Šių metų čempionatui I. Bagdonaitė pasirinko lietuvišką ir meninę idėją – M. K. Čiurlionio kūrybą. Lietuvos dailės genijaus darbai, garsėjantys grafiniu-erdviniu abstrahavimo būdu ir muzikos principų taikymu tapyboje, tapo pagrindu jos kūrybinei interpretacijai.
„M. K. Čiurlionis man labai artimas dėl savo gebėjimo spalvomis ir linijomis perteikti muziką bei gamtos dvasią. Norėjau, kad žiūrovas plaukuose matytų ne tik spalvą, bet ir pasakojimą, pajustų judesį ir garsą“, – pasakoja pasaulio čempionato prizininkė.
Pasitelkusi šiuos principus, meistrė sluoksniavo manekeno plaukus tarsi drobę, ant kurios potepis po potepio gimė paveikslas. Jos darbe atsispindėjo lietuviški raštai, gamtos motyvai, vasaros sodybos nuotaikos, paukščių skrydžio užuominos. Tokia kompozicija, anot menininkės, „leidžia kiekvienam žiūrovui pasitelkti fantaziją ir atrasti savąjį vaizdinį – tarsi stebint gyvą paveikslą, kuris juda ir keičiasi“.
Pasiekimo kaina – didelis pasiruošimas
Už sėkmės slypi dideli iššūkiai.
„Medžiagos, modeliai, kelionės, pasiruošimo laikas – visa tai reikalauja ne tik kūrybiškumo, bet ir finansinių resursų. Deja, Lietuvoje vis dar per mažai dėmesio skiriama tiems, kurie garsina šalį tarptautinėje arenoje“, – atviravo meistrė.
Nepaisant šių iššūkių, po čempionato Inga dalijosi džiaugsmu.
„Pakilau keliais laipteliais į priekį. Iki medalio pritrūko labai nedaug, bet taip jau yra – aš negaunu visko lengvai. Kitais metais bus! Tai, ko taip laukiau ir kam ruošiausi, praėjo tarsi viena minutė, – emocijomis dalinasi čempionato prizininkė, – Ačiū visiems, kurie buvo šalia. Ačiū Lietuvos komandai už šilumą, gražius žodžius, tikėjimą ir tokį didelį palaikymą“.
Kelias iki pasaulinio pripažinimo
„Tai čempionatas, kuriame atstovaujame ne tik sau, bet ir Lietuvai. Norisi, kad mūsų įdėtas darbas, kūryba ir pasiekimai neliktų nepastebėti – juk tai šalies įvaizdžio dalis. Esu dėkinga KIGSA prezidentei Jolantai Mačiulienei už galimybę jame dalyvauti“, – dar prieš išvykdama į Paryžių sakė I. Bagdonaitė.
Ši patirtis Ingai – ne naujiena. Ji „OMC Hairworld“ čempionate varžosi nuo 2019-ųjų, du kartus buvo patekusi į geriausiųjų šešetuką, o vienas jos ankstesnių darbų net įtrauktas į čempionato teisėjams ir treneriams skirtą mokomąją literatūrą kaip pavyzdinis pavyzdys.
Daugiau nei 20 metų grožio srityje dirbanti koloristė garsėja ypatinga spalvų meistryste. Jos sukurtos spalvos įvertinimą liudija ir faktas, kad viena jų buvo įtraukta į pasaulinio prekės ženklo „Wella“ paletę. Ji rūpinasi ir žinomų žmonių įvaizdžiu Lietuvoje, veda mokymus, teisėjauja konkursuose.
„Mūsų darbas – ne tik grožis, bet ir šalies įvaizdis. Noriu, kad Lietuva būtų matoma ir vertinama už savo kūrybiškumą ir meistrystę“, – pabrėžė I. Bagdonaitė.
