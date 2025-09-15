Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Po narkotikų skandalo prabilo influencerė Lauryna Einorytė: „Sumokėjau skaudžią kainą“

2025-09-15 17:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 17:58

Prieš kelias dienas pasirodė informacija, jog sparčiai populiarėjančios nuomonės formuotojos Laurynos Einorytės praeitis nėra pavydėtina. Laurynai yra tekę atlikti bausmę įkalinimo įstaigoje. Moteris apie tai atvirai niekuomet nesidalino, todėl Lauryna nusprendė pirmą kartą pasisakyti apie situaciją.

Lauryna Einorytė (nuotr. Audrius Bareišis ir nuotr. 123rf.com)

2

Žinoma nuomonės formuotoja ir vaizdo įrašų kūrėja Lauryna Einorytė pirmą kartą savo socialiniuose tinkluose atsivėrė apie baisiausią savo gyvenimo etapą.

To nelinkėtų net priešui

Moteris pasidalinusi mintimis rašė:

„Visi mes darome klaidų – vieni mažesnių, kiti, deja, didesnių. Savo praeities poelgiais tikrai nesididžiuoju. Mano klaidos man kainavo labai daug, ir to, ką man teko išgyventi, nelinkėčiau patirti net didžiausiam priešui. 

Už jas sumokėjau skaudžią kainą. Reikėjo ilgo kelio, kad vėl galėčiau atsitiesti ir susigrąžinti pasitikėjimą savimi. Patikėkit – nėra baisesnio priešo, nei tu pats sau.

Iki šiol neretai atsibundu naktį kamuojama baisių košmarų. Bet supratau vieną – praeitį reikia paleisti ir judėti pirmyn. Aš savo bausmę atlikau, klaidas pripažinau ir iš jų pasimokiau. Šiandien gyvenu taip, kad kiekviena diena turėtų prasmę.

Gyvenimas yra tik vienas ir jis yra labai trapus. Todėl nepamirškite branginti šeimos, artimųjų ir mylimųjų, nes būtent sunkiausiais gyvenimo momentais suvoki tikrąją gyvenimo vertę.

Kai ateis tinkamas laikas, pasidalinsiu savo išgyvenimais. O dabar, didžiausias ačiū visiems, kurie palaiko.“

Komentaruose pasipylė palaikančios žinutės.

Vienas komentatorius rašė: „Pavydo liežuviai plakė ir plaks. Svarbiausia, kad pati žinai, kokia esi ir kokia sieki būti.“

Antrasis pridūrė: „Kas buvo tas praėjo, dabar naujas gyvenimas!“

Primename, kad portalas delfi.lt skelbė, kad dar neseniai L. Einorytė atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę.

Minėto portalo žiniomis, mergina buvo įkalinta už narkotikų kontrabandą – iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.

L. Einorytė socialiniuose tinkluose kuria nuotaikingas maisto apžvalgas.

Socialiniame tinkle Instagram ją seka 22 tūkst. žmonių, TikTok platformoje sekėjų dar daugiau – daugiau nei 31 tūkst.

Lauryna Einorytė (Nuotr. SCANPIX ir Audrius Bareišis)
Žaibiškai populiarėjančios influencerės Lourynos gyvenime – tamsi dėmė: buvo įkalinta už grotų (7)

