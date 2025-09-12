Žaibiškai populiarėjančios influencerės Lourynos gyvenime – tamsi dėmė: buvo įkalinta už grotų

Portalas delfi.lt skelbia, kad dar neseniai L. Einorytė atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę.
Influencerė buvo už grotų
Minėto portalo žiniomis, mergina buvo įkalinta už narkotikų kontrabandą – iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.
L. Einorytė socialiniuose tinkluose kuria nuotaikingas maisto apžvalgas.
Socialiniame tinkle „Instagram“ ją seka 22 tūkstančiai žmonių, „TikTok“ platformoje sekėjų dar daugiau – daugiau nei 31 tūkstantis.
