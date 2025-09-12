Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žaibiškai populiarėjančios influencerės Lourynos gyvenime – tamsi dėmė: buvo įkalinta už grotų

2025-09-12 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 13:00

Lauryna Einorytė, geriau žinoma „Lourynos“ slapyvardžiu, socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo kurdama maisto apžvalgas. Tačiau į viešumą ima lysti tamsios merginos gyvenimo detalės.

Lauryna Einorytė (Nuotr. SCANPIX ir Audrius Bareišis)

4

Portalas delfi.lt skelbia, kad dar neseniai L. Einorytė atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę.

Influencerė buvo už grotų

Minėto portalo žiniomis, mergina buvo įkalinta už narkotikų kontrabandą – iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Einorytė socialiniuose tinkluose kuria nuotaikingas maisto apžvalgas.

Socialiniame tinkle „Instagram“ ją seka 22 tūkstančiai žmonių, „TikTok“ platformoje sekėjų dar daugiau – daugiau nei 31 tūkstantis.

 

