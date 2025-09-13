Po skandalingos žinios apie influencerės Laurynos tamsią praeitį – jos atsakas

Įrašą ji įkėlė į socialinį tinklą Instagram.
Ten ji pasidalijo sekėjo palaikančia žinute ir pridūrė: „Su tokiais žodžiais ir einu miegoti. diena buvo nelengva, bet yra ir baisesnių buvę. Viskas yra ir bus gerai! Tai tik praeitas, šūdinas etapas“.
Influencerė buvo už grotų
Primename, kad Lauryna Einorytė, geriau žinoma „Lourynos“ slapyvardžiu, socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo kurdama maisto apžvalgas. Tačiau į viešumą ima lysti tamsios merginos gyvenimo detalės.
Portalas delfi.lt skelbia, kad dar neseniai L. Einorytė atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę.
Minėto portalo žiniomis, mergina buvo įkalinta už narkotikų kontrabandą – iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.
L. Einorytė socialiniuose tinkluose kuria nuotaikingas maisto apžvalgas.
Socialiniame tinkle Instagram ją seka 22 tūkst. žmonių, TikTok platformoje sekėjų dar daugiau – daugiau nei 31 tūkst.
