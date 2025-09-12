Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lenkijoje apgaule automobilį įgijęs vyras nuteistas laisvės atėmimo bausme

2025-09-12 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 15:23

Panevėžio apygardos teismas nutarė, kad Lenkijoje apgaule automobilį įgijęs vyras lieka kaltas dėl sukčiavimo ir disponavimo suklastotu dokumentu, jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė.

Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Panevėžio apygardos teismas nutarė, kad Lenkijoje apgaule automobilį įgijęs vyras lieka kaltas dėl sukčiavimo ir disponavimo suklastotu dokumentu, jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė.

0

Kaip pranešė prokuratūra, apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs teismas nusprendė iš dalies atidėti D. T. (gim. 1995 m.) skirtą įkalinimo bausmę: vyras nedelsiant turės atlikti 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, o likusios bausmės dalies vykdymas atidėtas 2 metams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismo sprendimu, nuteistasis taip pat įpareigotas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Bylos duomenimis, Visagine gyvenantis D. T. apgaule savo naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, tai yra 2023 m. gruodį prisistatęs kitu asmeniu bei panaudodamas netikrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – neegzistuojančio Latvijos piliečio netikrą asmens tapatybės kortelę bei vairuotojo pažymėjimą – jis sudarė automobilio „BMW M5“ nuomos sutartį su Lenkijoje veikiančia automobilių nuomos įmone. 

Anot teisėsaugos, minėtą automobilį, įvertintą beveik 99 tūkst. eurų, vyras Lenkijoje pasiėmė ir juo išvyko į Lietuvą, ketindamas automobilį parduoti. 

Bylos duomenimis, prieš mėnesį laiko toje pačioje automobilių nuomos įmonėje, naudodamasis tais pačiais neegzistuojančio Latvijos piliečio dokumentais, asmuo buvo išsinuomojęs kitą automobilį „Volkswagen Golf SR“, kuris po to buvo parduotas Ispanijoje. 

Kaip pranešė prokuratūra, paaiškėjus šiai informacijai bei pastebėjus Ispanijos parduodamų automobilių skelbimų portale ir ką tik išnuomoto „BMW M5“ skelbimą, transporto priemonių nuomos įmonės atstovai nedelsiant kreipėsi į policiją, buvo paskelbta automobilio paieška. Netrukus nurodytas automobilis buvo sustabdytas kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai, už jo vairo buvo D. T., kuris, parodęs nuomos sutartį, teigė, kad transporto priemonę jo prašymu išnuomojo jo pažįstamas Latvijos pilietis. 

„Automobilis buvo grąžintas teisėtiems savininkams, kurių geranoriškas bendradarbiavimas su Lietuvos teisėsaugos atstovais padėjo atskleisti nusikalstamą veiką ir surinkti pakankamai D. T. kaltę pagrindžiančių duomenų“, – teigiama prokuratūros pranešime.

Nuteistasis savo kaltės ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu nepripažino. Vyras teigė, kad pats neva buvo apgautas Latvijos piliečio, kurio netikrais dokumentais naudojosi, nuomodamas automobilį. 

Anot teismo, tokia versija buvo paneigta byloje surinktais duomenimis, liudytojų parodymais. Teismas konstatavo, kad būtent pats D. T., prisistatęs kitu asmeniu, apgaule pasisavino didelės vertės automobilį.

