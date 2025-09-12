Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos

2025-09-12 07:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 07:29

Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.

Pigūs Rusijos dronai išbandė milijoninę NATO gynybą: išryškėjo spragos (nuotr. SCANPIX)
13

Pigūs Rusijos dronai atskleidė NATO silpnybes: Aljanso šalys buvo priverstos panaudoti milijardus kainuojančią ginkluotę, kad numuštų dronus. Ekspertai įspėja – tokia taktika neefektyvi, o Ukraina rodo, kad su šia grėsme galima kovoti daug paprasčiau ir pigiau.

REKLAMA
7

NATO narės neturi ekonomiškai efektyvių priemonių kovoti su pigiais Rusijos bepiločiais orlaiviais. Rusijos dronai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę ir buvo numušti kelių milijonų vertės ginkluotės sistemomis. Tai rodo NATO nepasirengimą tokioms grėsmėms, rašo „Politico“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gerai, kad Lenkija aptiko ir numušė šiuos dronus“, – sakė Europos tarptautinių santykių tarybos vyresnioji mokslinė bendradarbė Ulrike Frank.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau leidinys pažymi, kad NATO veiksmai buvo gerokai mažiau efektyvūs nei įprastas Ukrainos atsakas. Aljansas numušė tik apie 3 iš 19 dronų, o Ukraina dažniausiai sunaikina 80–90 proc. priešo dronų, nepaisant masiškesnių atakų.

REKLAMA

U. Franke atkreipė dėmesį į akivaizdų disbalansą tarp pigių Rusijos dronų ir brangios NATO ginkluotės: „Ar kaskart siųsime F-16 ir F-35 naikintuvus? Tai neefektyvu. Reikia daugiau investuoti į specializuotas dronų naikinimo sistemas.“

Lenkija numušė rusų dronus
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkija numušė rusų dronus

Dronų keliama grėsmė yra visiškai reali

„Politico“ praneša, kad 5 dronai skrido tiesiai į NATO bazę, kol buvo perimti Nyderlandų F-35 naikintuvų. Operacijoje taip pat dalyvavo NATO degalų papildymo lėktuvas, Italijos žvalgybinis orlaivis ir Vokietijos oro gynybos sistema „Patriot“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai – milijardus dolerių kainuojanti technika, naudojama kovai su pigiais rusiškais dronais, kurių gamyba kainuoja vos 10 tūkst. eurų.

Nepaisant to, šis incidentas sukėlė aukščiausio lygio reakciją.

Lenkija pasinaudojo NATO sutarties 4 straipsniu, numatančiu skubias konsultacijas tarp Aljanso šalių. Lenkija ir Latvija uždarė savo oro erdvę rytuose, Prancūzija pažadėjo siųsti naikintuvus Lenkijos oro gynybai, o Vokietija patvirtino ketinanti stiprinti rytinį NATO flangą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagalbą pasiūlė ir Ukraina. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad brangios JAV „Patriot“ ir prancūzų-italų SAMP/T oro gynybos sistemos nėra racionalus pasirinkimas pigiai gaminamiems Rusijos dronams malšinti.

Ukraina, susidurdama su šimtais bepiločių atakų per naktį, tokių sistemų nenaudoja. Vietoj to ji sukūrė pigias, specializuotas priemones priešo dronams naikinti.

REKLAMA

Šis klausimas buvo aptartas NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte ir ES ambasadorių susitikime Briuselyje – pirmą kartą Aljanso vadovas dalyvavo tokio lygio diskusijoje.

„NATO negalės reguliariai siųsti F-35 naikintuvų tokiems dronams perimti“, – pripažino M. Rutte. Pasak vieno diplomato, šiai nuomonei niekas neprieštaravo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (nuotr. SCANPIX)
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (1)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (11)
Zelenskis paaiškino, kodėl nusileido dėl derybų, nors „niekas iš mūsų rusais netiki“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis perspėja: „Panašu į repeticiją“ (25)
Rusų dronai Lenkijos teritorijoje (nuotr. SCANPIX)
Liublino trikampio užsienio reikalų ministrai pasmerkė rusiškų dronų įsibrovimą į Lenkiją (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų