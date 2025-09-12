Pigūs Rusijos dronai išbandė milijardinę NATO gynybą: išryškėjo spragos

NATO narės neturi ekonomiškai efektyvių priemonių kovoti su pigiais Rusijos bepiločiais orlaiviais. Rusijos dronai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę ir buvo numušti kelių milijonų vertės ginkluotės sistemomis. Tai rodo NATO nepasirengimą tokioms grėsmėms, rašo „Politico“.
„Gerai, kad Lenkija aptiko ir numušė šiuos dronus“, – sakė Europos tarptautinių santykių tarybos vyresnioji mokslinė bendradarbė Ulrike Frank.
Tačiau leidinys pažymi, kad NATO veiksmai buvo gerokai mažiau efektyvūs nei įprastas Ukrainos atsakas. Aljansas numušė tik apie 3 iš 19 dronų, o Ukraina dažniausiai sunaikina 80–90 proc. priešo dronų, nepaisant masiškesnių atakų.
U. Franke atkreipė dėmesį į akivaizdų disbalansą tarp pigių Rusijos dronų ir brangios NATO ginkluotės: „Ar kaskart siųsime F-16 ir F-35 naikintuvus? Tai neefektyvu. Reikia daugiau investuoti į specializuotas dronų naikinimo sistemas.“
Dronų keliama grėsmė yra visiškai reali
„Politico“ praneša, kad 5 dronai skrido tiesiai į NATO bazę, kol buvo perimti Nyderlandų F-35 naikintuvų. Operacijoje taip pat dalyvavo NATO degalų papildymo lėktuvas, Italijos žvalgybinis orlaivis ir Vokietijos oro gynybos sistema „Patriot“.
Tai – milijardus dolerių kainuojanti technika, naudojama kovai su pigiais rusiškais dronais, kurių gamyba kainuoja vos 10 tūkst. eurų.
Nepaisant to, šis incidentas sukėlė aukščiausio lygio reakciją.
Lenkija pasinaudojo NATO sutarties 4 straipsniu, numatančiu skubias konsultacijas tarp Aljanso šalių. Lenkija ir Latvija uždarė savo oro erdvę rytuose, Prancūzija pažadėjo siųsti naikintuvus Lenkijos oro gynybai, o Vokietija patvirtino ketinanti stiprinti rytinį NATO flangą.
Pagalbą pasiūlė ir Ukraina. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad brangios JAV „Patriot“ ir prancūzų-italų SAMP/T oro gynybos sistemos nėra racionalus pasirinkimas pigiai gaminamiems Rusijos dronams malšinti.
Ukraina, susidurdama su šimtais bepiločių atakų per naktį, tokių sistemų nenaudoja. Vietoj to ji sukūrė pigias, specializuotas priemones priešo dronams naikinti.
Šis klausimas buvo aptartas NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte ir ES ambasadorių susitikime Briuselyje – pirmą kartą Aljanso vadovas dalyvavo tokio lygio diskusijoje.
„NATO negalės reguliariai siųsti F-35 naikintuvų tokiems dronams perimti“, – pripažino M. Rutte. Pasak vieno diplomato, šiai nuomonei niekas neprieštaravo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!