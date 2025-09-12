Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas apie dronų ataką Lenkijoje: „Galėjo būti klaida“

2025-09-12 00:22 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-12 00:22

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dronų ataka prieš Lenkiją galėjo būti klaida.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dronų ataka prieš Lenkiją galėjo būti klaida.

5

Ketvirtadienį jis apie tai trumpai pakomentavo žiniasklaidai.

„Tai galėjo būti klaida. Bet nepaisant to, aš nesu patenkintas niekuo, kas susiję su visa ta situacija“, – pareiškė jis ir pridūrė, kad tikisi, jog tai greitai baigsis.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijoje aptiktos 16 Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos

Lenkijos institucijos po pranešimų apie 19 oro erdvės pažeidimų informavo, kad buvo aptiktos 16 Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi TVP.

Trečiadienį, rugsėjo 10-ąją, policija ir avarinės tarnybos patvirtino duomenis apie bepiločių orlaivių fragmentų ir raketų nuolaužų aptikimą keliuose šalies regionuose. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka sakė, kad fragmentai iš pradžių buvo rasti keliuose kaimuose, daugiausia rytinėje Liublino vaivadijoje, esančioje prie sienos su Ukraina, o vėliau – ir centrinėse Lodzės bei Varmijos Mozūrų vaivadijose ir pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.

Nuolaužų, be kita ko, rasta Čosnuvkoje, Češnikuose, Virikuose, Kživoviežba Kolonijoje, Vohine, Vielki Lane, Zablocie Kolonijoje, Vihaleve, Mniškove ir Olesne. Daugiau nuolaužų vėliau dar buvo rasta netoli Naujamiesčio prie Pilicos ir tarp Rabianų ir Severynovo kaimų Mazovijos vaivadijoje, Bychavka Tžečia kaime Liublino vaivadijoje ir Čyžuvo, Sobotkos bei Smykuvo kaimuose pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.

Lenkijos vyriausybės saugumo centras paskelbė perspėjimą visuomenei septyniose vaivadijose – Liublino, Pakarpatės, Palenkės, Mazovijos, Lodzės, Šventojo Kryžiaus ir Mažosios Lenkijos. Kaip teigiama, šie regionai, išsidėstę Rytų ir Vidurio Lenkijoje, parodo plačias Rusijos bepiločių orlaivių skrydžių trajektorijas.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija. 

Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (11)
Tomaszas ir jo sugriautas namas (tv3.lt koliažas)
Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“ (19)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Putinas peržengia raudonąsias linijas ir lieka nenubaustas? (51)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Europos diplomatai pripažįsta: karas Ukrainoje truks dar mažiausiai dvejus metus (259)

