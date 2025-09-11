Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: sankcijų „Belavia“ panaikinimas – testas ES sankcijų politikos stuburui

2025-09-11 22:13 / šaltinis: BNS
2025-09-11 22:13

Paskirtasis užsienio reikalų paskirtasis ministras Kęstutis Budrys sako, kad JAV sankcijų baltarusių oro bendrovei „Belavia“ panaikinimas bus didelis testas Europos Sąjungos (ES) sankcijų politikos stuburui.

Kęstutis Budrys (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Paskirtasis užsienio reikalų paskirtasis ministras Kęstutis Budrys sako, kad JAV sankcijų baltarusių oro bendrovei „Belavia" panaikinimas bus didelis testas Europos Sąjungos (ES) sankcijų politikos stuburui.

1

„Tai nereiškia, kad, JAV priėmus tokį sprendimą, iš karto bus ES sprendimas. Bus didelis testas ES sankcijų politikos stuburui. Man atrodo, jį reikės išlaikyti, ir Lietuva tikrai prisidės prie to, kad mes jį išlaikytume“, – LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ES su Lietuva ir stipriu Lietuvos balsu tęs sankcijų politiką, nes mes manome, kad šitie įrankiai uždaviniams pasiekti yra efektyvesni“, – žadėjo jis.  

K. Budrys kartojo, kad tie tikslai, kurių siekia JAV, atitinka Lietuvos tikslus – kad būtų paleisti politiniai kaliniai.

Tačiau, anot ministro, priemonės, kurias taiko JAV, Lietuvai netinkamos.

„Mes turime kitų priemonių, kurios, matome, veikia, ir toliau jas taikysime“, – sakė jis. 

K. Budrio teigimu, JAV turi savo suverenias sankcijas ir turi savo sankcijų politiką, kurią siekia koordinuoti su ES.

„ES turi savo sankcijų politiką ir Lietuva galų gale yra nusimačiusi savo nacionalines ribojamąsias priemones. Labai gerai, kai viskas sutampa, bet ne visada sutampa, ir tada mes matome skirtumus“, – kalbėjo K. Budrys. 

Jis teigė, kad sankcijų mainymo į žmones kryptis nebus remiama. 

„Dar pabrėšiu, kad tikrai nepasiduosime sankcijų mainymo į žmones krypčiai, kaip kad kažkas to norėtų. (...) Mes remiame tikslą, tačiau iš savo patirties žinome, kad šios priemonės gali labai greitai atšipti“, – teigė K. Budrys. 

„Tai mūsų neįpareigoja keisti mūsų politikos“, – tvirtino diplomatijos vadovas.  

BNS rašė, kad Baltarusijos žiniasklaidos skelbimu, apie tai, kad JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as (Džonas Koulas).

Anot jo, sprendimą priėmė pats prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

JAV 2022 metų birželį įvedė sankcijas Baltarusijos oro vežėjui už apribojimų, įvestų po Rusijos invazijos į Ukrainą, pažeidimą. Jos po to buvo nesyk pratęstos.

„Belavia“ taikomos ir Europos sankcijos.

