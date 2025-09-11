Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys tikina, kad JAV neprašo Lietuvos naikinti sankcijų Baltarusijai: šio klausimo nėra

2025-09-11 17:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 17:55

Baltarusijai paleidus 52 politinius kalinius ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) panaikinus sankcijas aviakompanijai „Belavia“, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, jog Vašingtonas neprašo Lietuvos naikinti ribojamųjų priemonių Minsko režimui.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Baltarusijai paleidus 52 politinius kalinius ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) panaikinus sankcijas aviakompanijai „Belavia“, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, jog Vašingtonas neprašo Lietuvos naikinti ribojamųjų priemonių Minsko režimui.

REKLAMA
3

„Aš jums galiu garantuoti, šio klausimo nėra ant stalo. Sankcijos, kurios įvestos, yra pratęsinėjamos. (...) Kol nėra panaikintos priežastys, kodėl jos (sankcijos – ELTA) yra įvestos, tokių debatų nėra“, – ketvirtadienį „Delfi.lt“ laidai teigė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, yra pastebimas Vašingtono noras dalyvauti pokalbiuose su Minsku ir pasiekti iš esmės tą patį rezultatą – politinių kalinių paleidimą ir tam tikrą režimo atlaisvinimą. Savo ruožtu paskirtasis ministras pripažino, kad jo požiūris į tokius mainus yra skeptiškas, tačiau pabrėžė, jog Lietuvos tai neįpareigoja keisti savo taisyklių.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes nesame susaistyti. (...) Tai yra JAV sprendimai, JAV suverenūs sprendimai kam ir kaip kokias sankcijas taiko. Mūsų erdvėje įvestos sankcijos yra europinės, be to, mes turime įvedę nacionalines ribojamąsias priemones dėl Baltarusijos pagalbos Rusijai vykdant agresiją prieš Ukrainą. Mes dar turime galimybę perkelti Europos Sąjungos (ES) sankcijas į nacionalines, jeigu jos nustoja galioti“, – akcentavo K. Budrys.

REKLAMA

„Mes taikome tą politiką, kuri mūsų vertinimu, mano vertinimu, duoda rezultatą. Tai yra sankcijų politika, režimo izoliavimo politika, demokratinių jėgų rėmimo politika“, – tvirtino jis.

Kaip jau buvo skelbta, ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.

REKLAMA
REKLAMA

Panašiu metu JAV prezidento atstovas Johnas Cole‘as trečiadienį Baltarusijos naujienų agentūra BELTA pranešė, kad Vašingtonas oficialiai panaikino sankcijas „Belavia“ atžvilgiu.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų