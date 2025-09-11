Kęstutis Budrys žada ir toliau dėti pastangas išlaisvinti Baltarusijoje likusius kalėti tautiečius

„Mums tai yra prioritetas numeris vienas, kad jie visi grįžtų pas mus, dėl to mes toliau dirbsime“, – ketvirtadienį išplatintame vaizdo įraše sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Kaip skelbė BNS, iš Baltarusijos kalėjimų ketvirtadienį paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Kiek anksčiau ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas). Prezidentas pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
Tačiau Baltarusijos žiniasklaida skelbia, kad JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“. Apie tai ketvirtadienį per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as.
K. Budrio teigimu, priemonės siekiant kalinių išlaisvinimo „yra aiškios“.
„Mūsų efektyvi, aštri ir tikslinga sankcijų politika yra spaudimas režimui liautis kišti žmones į kalėjimus dėl politinių priežasčių“, – kalbėjo jis.
Ministro teigimu, taip pat svarbu remti Baltarusijos demokratinę opoziciją.
Birželį iš Baltarusijos kalėjimų išlaisvinta 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.
Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tada K. Budrys „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį grąžinti tautiečius.
