Kęstutis Budrys: susitikimai Kinijoje rodo, kad dabartinė pasaulio tvarka yra taikinyje

„Tai yra stipri deklaracija apie tai, kad pasaulio tvarka yra suklibinama, kad dabartinė tarptautinės teisės normomis pagrįsta tvarka, su pagarba žmogaus teisėms, suverenitetui, kitų valstybių teritoriniam integralumui, yra taikinyje“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Kaip rašė BNS, Pekine trečiadienį vykusiame didžiuliame parade Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas lydėjo Xi Jinpingą.
Šią savaitę Kinijos prezidentas Xi Jinpingas taip pat surengė virtinę diplomatinių susitikimų, taip pat dalyvavo viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino mieste – forume, kurį Kinija laiko alternatyva Vakarų šalių dominuojamam tarptautiniam bendradarbiavimui.
Dešimties šalių klubas, pavadintas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija (ŠBO), save laiko nevakarietiško stiliaus bendradarbiavimo pavyzdžiu regione ir siekia būti alternatyva tradiciniams aljansams.
Anot K. Budrio, susitikime lyderių pasakyti pareiškimai „yra tikrai keliantys nerimą“.
„Ir tie vaizdai, kai mes ir vėl matome ištiestą raudoną kilimą, garbingą palydą Putinui iki limuzino, tai mums disonuoja, nes tai, ką mes norėtume matyti, (...) už visus karo nusikaltimus, įvykdytus Ukrainoje (...) tas pats Putinas ne iki limuzino turėtų būti vedamas, o į Hagos teismą“, – kalbėjo K. Budrys.
Ministro teigimu, formuojantis autokratinių valstybių blokui, Vakarams reikia „sistemingai dirbti, ne vien tiktai deklaruoti“.
„Reikia nusimatyti savo žingsnius į priekį, kaip mes tas pamatines nuostatas apginsime, nes po gražiomis taikos, bendradarbiavimo, sugyvenimo, investicijų vėliavomis yra tiesiog brutali nuoga karinė jėga ir stipresniojo teisė, mes matome, kokiomis formomis tai išsireiškia daugumo kaimynystėje ten esančių valstybių, ar tai Kinijos kaimynystėje, (...) nekalbu jau apie Rusiją ir kitus“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak jo, Vakarams globaliai reikia plėsti savo vertybines nuostatas, kalbėtis apie tai su mažesnėmis valstybėmis, kurios mato „taikaus sugyvenimo naudą“, ir patraukti į savo pusę.
„Veikti vien tik mums priimtame demokratiniame laukelyje, darželyje su savo geriausiais draugais seniai nepakankama“, – kalbėjo K. Budrys.
Kaip rašė BNS, viršūnių susitikimo metu Xi Jinpingas pasmerkė tam tikrų šalių „patyčias“ – tai užmaskuota užuomina į Jungtines Valstijas – o V. Putinas gynė Rusijos puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarus neva išprovokavus konfliktą.
Kinija niekada nepasmerkė Rusijos invazijos ir nereikalavo Kremliaus atitraukti karius. Dauguma Ukrainos sąjungininkų tiki, jog Pekinas aktyviai remia Maskvą.
Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Pekino ir Maskvos ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“.
Derybos Pekine vyksta praėjusį mėnesį Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) Aliaskoje surengus derybas su V. Putinu, tačiau nepasiekus jokio proveržio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!