Lietuvos diplomatijos vadovas: Europa turi mobilizuotis ir veikti greičiau stiprindama gynybą

Taip jis kalbėjo antradienį Slovėnijoje, dalyvaudamas tarptautinėje konferencijoje „Bledo strateginis forumas“, skelbia Užsienio reikalų ministerija (URM).
Diskusijoje „Europa – saugi ir laisva“ Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, kad Rusijos veiksmai – ne atsitiktiniai, o nuoseklios ir sąmoningos revizionistinės strategijos dalis.
„Europa turi mobilizuotis ir veikti greičiau stiprindama gynybą. Turime prisiimti atsakomybę už savo saugumą“, – teigė K. Budrys, akcentuodamas NATO ir JAV svarbą stiprinant Europos saugumą.
„Jei Rusijos nesustabdysime Ukrainoje – už tai vėliau mokėsime brangiau“, – pranešime cituojamas ministras.
K. Budrys akcentavo, kad Vakarų valstybės nepakankamai dėmesio skyrė ankstesniems Rusijos agresijos veiksmams Sakartvele, Kryme ir Donbase. Ministras pabrėžė, jog Rusija savo galią demonstruoja visoje Europoje kibernetinėmis atakomis, dezinformacija, sabotažu.
„Turime naudoti visus įrankius savo atsparumui didinti“, – kalbėjo jis.
Ministras atkreipė dėmesį, kad Baltijos šalys yra vienos geriausiai pasiruošusių atremiant tokio pobūdžio grėsmes visame NATO aljanse.
Rugsėjo 1–2 dienomis vykstančioje konferencijoje ministras taip pat dalyvavo dvišaliuose susitikimuose.
Į „Bledo strateginį forumą“ susirinko valstybių vadovai, užsienio reikalų ministrai ir ekspertai iš Europos, Jungtinių Valstijų, Vidurio Rytų, Afrikos, Pietryčių Azijos bei tarptautinių organizacijų, jie aptarė platų spektrą tarptautinių klausimų, įskaitant ir Europos vaidmenį kuriant stabilesnę, bendradarbiavimu grindžiamą ir saugesnę ateitį.
Forumas yra Slovėnijos vyriausybės projektas, kurį bendrai organizuoja Slovėnijos užsienio reikalų ministerija ir Europos perspektyvų centras.
