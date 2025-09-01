Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys dėkoja Vatikano atstovui už popiežiaus paramą Ukrainai: Šventojo Sosto balsas svarbus

2025-09-01 20:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 20:10

Su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu susitikęs laikinasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pareiškė padėką už popiežiaus Leono XIV paramą Ukrainai, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu susitikęs laikinasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pareiškė padėką už popiežiaus Leono XIV paramą Ukrainai, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).

REKLAMA
1

„Šventojo Sosto balsas ir pozicija Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu yra labai svarbi siekiant taikos. Tarptautinė bendruomenė privalo veikti vieningai, siekiant priversti Rusiją nutraukti agresiją Ukrainoje ir sėsti prie derybų stalo“, – URM pranešime cituojamas K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priduriama, kad K. Budrys taip pat padėkojo už Vatikano tvirtą ir teisingą taikos siekį bei humanitarinę paramą nuo agresijos kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Pažymima, jog laikinasis ministras pakvietė P. R. Gallagherį kitų metų pradžioje apsilankyti Lietuvoje, kada bus minimas valstybei ir šalies Bažnyčiai svarbaus Šventojo Sosto dokumento „Lituanorum Gente“ šimtmetis.

REKLAMA

Šiuo popiežiaus Pijaus XI 1926 m. balandžio 4 d. paskelbtu dokumentu buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir šalies Katalikų Bažnyčia tapo tiesiogiai pavaldi Šventajam Sostui.

Leonas XIV ne kartą yra pareiškęs paramą Ukrainai. Liepą popiežius priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį savo vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe. Tai buvo antras privatus jųdviejų susitikimas nuo tada, kai Leonas šių metų gegužę tapo pirmuoju Katalikų bažnyčios vadovu amerikiečiu.

JAV gimęs popiežius taip pat yra pareiškęs, kad Vatikanas galėtų būti ta vieta, kurioje Maskva ir Kyjivas galėtų susitikti derybų siekiant karo Ukrainoje užbaigimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Leonas XIV (nuotr. Elta)
Popiežius Leonas XIV susitiko su LGBTIQ katalikų gynėju, žada tęsti Pranciškaus įtraukumo politiką (1)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis dėkoja popiežiui už raginimą nutraukti karą (3)
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas XIV pasisakė apie karą Ukrainoje: „Ginklų balsas turi būti nutildytas“ (7)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Pas Zelenskį pusryčiauti vyko garsus lietuvis: paviešino kadrus (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų