Budrys susitiko su Palestinos užsienio reikalų ministre: aptarė humanitarinę padėtį Gazoje

Susitikimo metu K. Budrys pabrėžė Lietuvos susirūpinimą dėl sunkios humanitarinės padėties Gazos Ruože ir informavo ministrę apie Lietuvos ketinimus toliau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės siunčiamos humanitarinės pagalbos palestiniečiams.
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pažymėjo palaikantis dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimui.
„Raginame visas puses gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir grįžti prie pilno paliaubų susitarimo įgyvendinimo. Turi būti atnaujinta ir netrukdomai teikiama humanitarinė pagalba ir nedelsiant grąžinti visi Izraelio įkaitai, kuriuos laiko „Hamas“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministrai susitikimo metu taip pat aptarė Lietuvos ir Palestinos bendradarbiavimą, padedant Palestinos valdžios skaitmeninei transformacijai ir prisidedant prie jos institucinių gebėjimų stiprinimo.
Šis susitikimas nebuvo įtrauktas į viešai prieinamą K. Budrio darbotvarkę.
ELTA primena, kad liepos pradžioje K. Budrys buvo susitikęs su Vilniuje viešėjusiu Izraelio diplomatijos vadovu Gideonu Saaru. Vykstant šiam susitikimui, prie URM buvo surengtas Palestiną palaikančių gyventojų protestas, kuriuo siekta išreikšti nepasitenkinimą Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimu.
