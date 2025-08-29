Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys susitiko su Palestinos užsienio reikalų ministre: aptarė humanitarinę padėtį Gazoje

2025-08-29 13:53 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 13:53

Penktadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys susitiko su Vilniuje viešinčia Palestinos užsienio reikalų ministre Varsena Aghabekian Shahin. 

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Penktadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys susitiko su Vilniuje viešinčia Palestinos užsienio reikalų ministre Varsena Aghabekian Shahin. 

REKLAMA
3

Susitikimo metu K. Budrys pabrėžė Lietuvos susirūpinimą dėl sunkios humanitarinės padėties Gazos Ruože ir informavo ministrę apie Lietuvos ketinimus toliau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės siunčiamos humanitarinės pagalbos palestiniečiams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pažymėjo palaikantis dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Raginame visas puses gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir grįžti prie pilno paliaubų susitarimo įgyvendinimo. Turi būti atnaujinta ir netrukdomai teikiama humanitarinė pagalba ir nedelsiant grąžinti visi Izraelio įkaitai, kuriuos laiko „Hamas“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime cituojamas K. Budrys. 

REKLAMA

Ministrai susitikimo metu taip pat aptarė Lietuvos ir Palestinos bendradarbiavimą, padedant Palestinos valdžios skaitmeninei transformacijai ir prisidedant prie jos institucinių gebėjimų stiprinimo.

Šis susitikimas nebuvo įtrauktas į viešai prieinamą K. Budrio darbotvarkę. 

ELTA primena, kad liepos pradžioje K. Budrys buvo susitikęs su Vilniuje viešėjusiu Izraelio diplomatijos vadovu Gideonu Saaru. Vykstant šiam susitikimui, prie URM buvo surengtas Palestiną palaikančių gyventojų protestas, kuriuo siekta išreikšti nepasitenkinimą Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų