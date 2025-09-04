Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: Lietuvoje svarstoma kurti diplomatų akademiją

2025-09-04 08:25 / šaltinis: BNS
2025-09-04 08:25

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su prezidentu Gitanu Nausėda aptaręs idėją kurti akademiją naujiems diplomatams rengti.

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su prezidentu Gitanu Nausėda aptaręs idėją kurti akademiją naujiems diplomatams rengti.

4

„Su prezidentu aptarėme idėją kurti diplomatinę akademiją, kur mes galėtume suteikti profesinių žinių ir buvusių diplomatų patirti perdavinėti jaunai atėjusiai kartai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Budrys.

Taip jis kalbėjo Prezidentūrai anksčiau sakius, kad Lietuvoje trūksta kandidatų vadovauti ambasadoms.

Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė yra sakiusi, kad būsimieji ambasadoriai turi atitikti gana nemažai kriterijų – turi būti profesionalūs, pažinti šalį bei regioną, į kurią vyksta, mokėti vietinę kalbą, būti gerais vadovais.

Ambasadoriaus kadencija paprastai trunka trejus metus, tačiau ji gali būti pratęsiama.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pasaulyje veikia 65 Lietuvos diplomatinės atstovybės: 46 ambasados, aštuoni generaliniai konsulatai, trys konsulatai, ambasados skyrius, taip pat aštuonios atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

