Praūžus Monikos Katunskytės skandalui dėl blaivumo – netikėtas buvusio partnerio žingsnis

Atlikėjas atskleidė, kas bus jo partnerės, ir kur bus galima išvysti jų trijų debiutą.
„Dabar mūsų sudėtyje – Lietuvos šlagerių karalienė Birutė Petrikytė ir jos dukra Andželika Petrikytė, o pirmasis mūsų pasirodymas įvyks Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre, jau spalio 24 dieną“, – sakė dainininkas.
Jis papasakojo ir apie pažintį su scenos partnerėmis. Nors jas pažįsta jau seniai – vasarą bendravimas sustiprėjo, o tai paskatino nerti į bendrus projektus. Dabar trijulė – lyg šeima.
„Su Birute ir jos dukra susipažinome jau seniai – tais laikais, kai organizuodavau koncertus. Tuomet ir pradėjome bendrauti, tačiau šią vasarą mūsų ryšys ypač sustiprėjo. Taip nutiko, kad pradėjome rengti bendrus renginius – surengėme kelis koncertus Šventojoje, pramogų centre „Eldė“. Jie praėjo labai smagiai.
Bendravome, susibičiuliavome, kartu vakarieniavome – vieną kartą, kitą kartą pas Birutę, būtent Šventojoje jos restorane „Birutės uostas“. Ir iš tiesų, tai mus dar labiau suartino. Dabar visi esame kartu – gyvename kaip viena šeima. Ta šeima pradeda keliauti per Lietuvą“, – džiaugėsi jis.
Naujienos klausytojams ir speciali daina Birutei
Kalbėdamas apie klausytojus džiuginsiančią programą, Andrius teigė, kad net senos dainos suskambės naujai.
„Tiek su Birute, tiek su Andželika turėsime labai smagių bendrų dainų, kurias, manau, visi žmonės atpažins ir dainuos kartu. Tiesa, tos dainos suskambės naujai – su šviežiu skambesiu ir nauja energija“, – kalbėjo vyras.
Jis taip pat atskleidė, kad scenos partnerei Birutei turi paruošęs įspūdingą dalyką – dainą, dedikuotą būtent jai.
„Jau spalio 24 dieną planuoju išleisti savo naują solinę dainą, skirtą naujajai scenos partnerei. Dainos pavadinimas – „Ji ne tokia kaip visos“, nes Birutė iš tiesų yra ne tokia kaip visos: ypatinga, nuoširdi, šilta, labai geros širdies žmogus. Be to, ji – talentinga atlikėja, turinti didelę patirtį ir savo klausytojų ratą“, – gyrė jis.
Gražių žodžių A. Naginė negailėjo ir Andželikai bei papasakojo, kada prasidėjo jos muzikinis kelias.
„Andželika nuo mažų dienų yra scenoje – ji koncertavo tiek kartu su Birute, tiek ir viena. Be to, Andželika yra pelniusi Lietuvos šlagerių princesės titulą.
Galima sakyti, kad dabar kartu su šlagerių karaliene ir šlagerių princese keliausiu per Lietuvą. Andželika visą laiką buvo aktyvi scenoje, yra išleidusi ir albumų, o dabar vėl sugrįžta į sceną – ir aš labai džiaugiuosi galėdamas grįžti kartu su jomis“, – dalijosi pašnekovas.
Trys kartos ir Birutės patarimai
Kalbėdamas apie naujus projektus su Birute ir Andželika atlikėjas neslėpė džiaugsmo. Įdomu tai, kad ant scenos susijungs trys skirtingų kartų atstovai.
„Iš tikrųjų man labai džiugu, kad galėsiu kartu su jomis lipti į sceną. Labai smagu matyti, jog mūsų – net trijų skirtingų kartų – keliai susijungė į vieną bendrą šeimą. Tiek Birutė, tiek Andželika, tiek aš – visi esame iš skirtingų kartų, tačiau mus jungia muzika ir bendras tikslas“, – sakė jis.
Lietuvos šlagerių karaliene tituluoja B. Petrikytė didžiąją gyvenimo dalį praleido scenoje, kur ją myli ir vertina klausytojai. Anot Andriaus, ji dalijasi patarimais ir su juo.
„Labai džiaugiuosi, kad galiu iš Birutės daug ko pasimokyti – tiek profesiškai, tiek žmogiškai. Kaskart sužinau ką nors naujo, kitaip pradedu žvelgti į publiką ir pačią sceną. Birutė be galo gerbia sceną – jai svarbus kiekvienas žmogus salėje, kiekvienas klausytojas.
Iš tikrųjų vokalo pamokos – tai pirmas dalykas, kurį ji man davė. Taip pat išmokau daug apie bendravimą su publika – ko reikia žmogui, kaip parinkti tinkamą repertuarą. Birutė visada atsižvelgia į tai, į kokį kraštą važiuoja: pagal tai dėlioja programą, žiūri, kas žmonėms arčiau širdies.
Lygiai taip pat ji padeda ir man – padeda susidėlioti repertuarą, pataria, kaip prieiti prie žmogaus taip, kaip toje vietovėje žmonės yra įpratę, ko jie tikisi“, – teigė Andrius.
Prisijungs ir Mantas Vygantas
Pašnekovas atskleidė, kad keliems koncertams prisijungs ir dar vienas žinomas scenos veidas.
„Taip pat prie mūsų vadinamosios „šeimos“ prisijungė ir Mantas Vygantas – dabar jis taip pat dalyvaus keliuose mūsų koncertuose ir kartu su mumis keliaus per Lietuvą“, – sakė atlikėjas.
Dainininkų laukia net 30 koncertų, tačiau tai – ne viskas. Andrius atskleidė ir paslaptį.
„Iš viso šiuo metu suplanuota net 30 koncertų. Tai tikrai nemažai. Tačiau atskleisiu paslaptį – ruošiamės ne tik koncertams. Mums sekasi ne tik repetuoti, bet ir kartu leisti laiką „Birutės uoste“, jos restorane Šventojoje. Ten mokam ir cepelinus išvirti, ir su žmonėmis pabendrauti, o svarbiausia – džiuginti atvykstančius svečius“, – su šypsena pasakojo A. Naginė.
Pasak atlikėjo, informaciją apie koncertus galima sekti juos atstovaujančios įmonės „Garso iliuzija“ Facebook profilyje bei jo, Andželikos ir Birutės asmeninėse Facebook paskyrose.
Apie Moniką Katunskytę
Prisimindamas buvusį skandalą su M. Katunskyte, Andrius teigė pykčio nelaikantis.
„Su buvusia scenos partnere nebendraujame, bet blogų emocijų neliko, tik geros. Viskas super. Tai buvo praeitas etapas – jis jau liko už nugaros. Dabar gyvenu naują gyvenimą, o kaip bus toliau – nežinau, pamatysim“, – sakė jis.
Paklaustas ar po praeities patirties su buvusia scenos partnere nebijo pasitikėti profesinėje sferoje, atlikėjas daug plėstis nenorėjo, tačiau patikino, kad dėl Birutės ir jos dukros abejonių nėra.
„Iš tikrųjų apie buvusį scenos partnerę nelabai norėčiau kalbėti ar plėstis ta tema. Tačiau dabar jaučiuosi visiškai ramus – galiu šimtu procentų pasitikėti jomis“, – užtikrino jis.
