Andrzejus Duda nuo šiol Lietuvoje lankysis dažniau? Susirado naują darbą

A. Duda savo kadenciją baigė 2025 m. rugpjūčio mėnesį.
Buvęs Lenkijos prezidentas Duda susirado naują darbą
Jis žengė žingsnį link verslo. Jis prisijungė prie finansinių technologijų įmonės „ZEN.com“. Bendrovės būstinė įsikūrusi Vilniuje.
A. Dudos vaidmuo stebėtojų valdyboje bus patariamojo ir stebėjimo pobūdžio, orientuotas į ekonomikos plėtros ir technologinių įmonių augimo skatinimą Europoje ir už jos ribų.
Bendrovės pranešime teigiama, kad A. Duda „padės bendrovei palaikyti dialogą su tarptautinėmis reguliavimo institucijomis ir strateginiais partneriais“.
ZEN.com siūlo tokias paslaugas kaip mokėjimo korteles, daugiavaliutines sąskaitas, valiutos keitimą ir mokėjimus internetu.
„Savo vaidmenį UAB „ZEN.COM“ matau kaip natūralią savo veiklos tąsą, skatinant modernių technologijų plėtrą ir atsakingą lyderystę skaitmeninėje ekonomikoje. „ZEN.COM“ yra puikus Europos inovacijų pavyzdys, turintis pasaulinių ambicijų ir derinantis pasitikėjimą, skaidrumą bei efektyvumą finansų sektoriuje.
Sieksiu pritaikyti savo tarptautinę patirtį, kad padėčiau įmonei atsakingai ir saugiai plėstis, stiprinant dialogą su partneriais pagrindinėse rinkose“, – sako A. Duda, naujasis UAB „ZEN.com“ stebėtojų valdybos narys.
Lietuva yra UAB „ZEN.COM“ buveinės vieta ir pagrindinis operacijų centras, iš kurio valdoma veikla visose Europos Sąjungos rinkose. Mūsų šalis pasirinkta dėl pažangios finansų priežiūros sistemos, skaidrios reguliavimo aplinkos ir finansinių technologijų verslui palankaus klimato.
