Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Andrzejus Duda nuo šiol Lietuvoje lankysis dažniau? Susirado naują darbą

2025-10-20 12:50 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-20 12:50

Buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda susirado naują darbą, skelbia „Fakt“. Jis pradėjo naują karjeros etapą ir pasirinko netikėtą kryptį.

Andrzejus Duda (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda susirado naują darbą, skelbia „Fakt“. Jis pradėjo naują karjeros etapą ir pasirinko netikėtą kryptį.

REKLAMA
0

A. Duda savo kadenciją baigė 2025 m. rugpjūčio mėnesį.

Buvęs Lenkijos prezidentas Duda susirado naują darbą

Jis žengė žingsnį link verslo. Jis prisijungė prie finansinių technologijų įmonės „ZEN.com“. Bendrovės būstinė įsikūrusi Vilniuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Dudos vaidmuo stebėtojų valdyboje bus patariamojo ir stebėjimo pobūdžio, orientuotas į ekonomikos plėtros ir technologinių įmonių augimo skatinimą Europoje ir už jos ribų.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės pranešime teigiama, kad A. Duda „padės bendrovei palaikyti dialogą su tarptautinėmis reguliavimo institucijomis ir strateginiais partneriais“.

REKLAMA

ZEN.com siūlo tokias paslaugas kaip mokėjimo korteles, daugiavaliutines sąskaitas, valiutos keitimą ir mokėjimus internetu.

„Savo vaidmenį UAB „ZEN.COM“ matau kaip natūralią savo veiklos tąsą, skatinant modernių technologijų plėtrą ir atsakingą lyderystę skaitmeninėje ekonomikoje. „ZEN.COM“ yra puikus Europos inovacijų pavyzdys, turintis pasaulinių ambicijų ir derinantis pasitikėjimą, skaidrumą bei efektyvumą finansų sektoriuje.

REKLAMA
REKLAMA

Sieksiu pritaikyti savo tarptautinę patirtį, kad padėčiau įmonei atsakingai ir saugiai plėstis, stiprinant dialogą su partneriais pagrindinėse rinkose“, – sako A. Duda, naujasis UAB „ZEN.com“ stebėtojų valdybos narys.

Lietuva yra UAB „ZEN.COM“ buveinės vieta ir pagrindinis operacijų centras, iš kurio valdoma veikla visose Europos Sąjungos rinkose. Mūsų šalis pasirinkta dėl pažangios finansų priežiūros sistemos, skaidrios reguliavimo aplinkos ir finansinių technologijų verslui palankaus klimato.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų