Lenkijoje atlyginimų augimas per metus rugsėjį spartėjo iki 7,5 proc.

Vidutinis paskaičiuotas mėnesio atlyginimas Lenkijos verslo sektoriuje praėjusį mėnesį buvo 8750 zlotų (2061 euras pagal dabartinį oficialų zloto kursą).
Per mėnesį (rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu) vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių sumažėjo 0,8 procento.
Šie statistiniai duomenys apima įmones, turinčias ne mažiau kaip 10 darbuotojų, ir neatspindi atlyginimų tokiuose sektoriuose kaip viešasis administravimas, švietimas, sveikatos apsauga ar socialinė rūpyba.
GUS duomenimis, metų (12-os mėnesių) infliacija Lenkijoje rugsėjį siekė 2,9 procento.
