Lietuvos verslas

Ministras Taminskas: „Via Baltica“ iki Latvijos sienos bus baigta iki 2033-ųjų“

2025-10-20 11:28 / šaltinis: BNS
2025-10-20 11:28

Baigiant paskutinius keturių juostų magistralinio kelio „Via Baltica“ atkarpos iki Lenkijos sienos tiesimo darbus, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tokia pat magistralė nuo Kauno iki Latvijos sienos bus užbaigta iki 2033 metų.

Juras Taminskas. ELTA / Josvydas Elinskas

„Via Baltica“ iki Latvijos sienos bus baigta iki 2033-ųjų metų, pagal planą“, – žurnalistams Kalvarijų rajone „Via Baltica“ atkarpos iki Lenkijos atidarymo metu sakė J. Taminskas.

Anot jo, baigus projektavimo darbus bei išpirkus žemės sklypus, ruožo statyba galėtų prasidėti 2030 metais.

Paklaustas, kiek galėtų kainuoti ruožo tiesimo darbai, ministras sakė, kad tai paaiškės vėliau.

Pasak jo, projektas bus finansuojamas tiek valstybės biudžeto, tiek Europos Sąjungos 2028–2034 metų biudžeto lėšomis.

„Kada pabaigsime, tada bus aišku, kiek kainavo, nes skaičiai ir reikalingos sumos kinta. Yra infliacija, yra kiti aspektai visi, geopolitinė situacija, kas irgi koreguoja tam tikrus techninius aspektus“, – teigė ministras.

