Prezidentas įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos naujoms ambasadorėms Latvijoje ir Pietų Korėjoje

Nauja ambasadore Latvijoje paskirta Audronė Markevičienė, Pietų Korėjoje – Lina Antanavičienė.
Anot Prezidentūros pranešimo, susitikime su naująja ambasadore Latvijoje prezidentas pabrėžė svarbą toliau stiprinti dvišalį dialogą, atkreipti dėmesį į bendradarbiavimo svarbą pasienio su Baltarusija ir Rusija apsaugoje, migracijos valdyme, NATO rytinio flango stiprinime ir Baltijos gynybos linijos plėtojime.
Taip pat susitikime akcentuotas poreikis užtikrinti pažangą įgyvendinant kariniam mobilumui svarbius infrastruktūrinius projektus „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ bei siekti ES finansavimo jiems įgyvendinti.
A. Markevičienė turi daugiau nei trisdešimties metų diplomatinę patirtį – yra dirbusi Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos ambasadose Austrijoje, Lenkijoje, Airijoje ir Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES.
Prezidentūros teigimu, susitikime su ambasadore Pietų Korėjoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugumo politikai, ekonominiam bendradarbiavimui ir švelniosios galios stiprinimui.
Šalies vadovas su L. Antanavičienė taip pat aptarė garbės konsulų tinklo plėtimą, lietuvių bendruomenės telkimą Pietų Korėjoje, kultūrinės diplomatijos veiklų planavimą ir bendrų renginių inicijavimą.
L. Antanavičienė turi daugiau nei trisdešimties metų diplomatinę patirtį – ėjo ambasadorės pareigas Lietuvos ambasadose Kinijoje, Izraelyje, buvo prezidento vyriausiąja patarėja ekonomikos klausimais.
Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
