TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: jei gynybai neskirsime 5 proc. nuo BVP, tai turės rimtų pasekmių Lietuvos reputacijai

2025-10-14 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:46

Jeigu Lietuva neįvykdytų viešo įsipareigojimo gynybai kitais metais skirti bent 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), tai turėtų rimtas pasekmes šalies reputacijai ir patikimumui sąjungininkių akyse, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

5

„Mes įsipareigojome ir tai viešai paskelbėme kaip valstybė, kad sieksime bent 5 proc. gynybos išlaidų lygio nuo 2026 metų. Tai nėra šiaip sau mestelėta kažkokia frazė ar sentencija į išorę, nes visa tai yra vertinama – pagal tai yra vertinamas Lietuvos reputacinis patikimumas“, – žurnalistams lankydamasis Akmenės rajone antradienį sakė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu mes dabar pradėsime elgtis ar teigti dalykus, kurie priverstų suabejoti mūsų patikimumu, tai turėtų labai rimtas pasekmes“, – teigė G. Nausėda.

Jis pabrėžė, kad NATO viršūnių susitikime Hagoje šį birželį aiškiai apibrėžti principai, pagal kuriuos išlaidos yra priskiriamos tiesioginėms gynybos reikmėms.

Aljanso partnerės susitarė iki 2035 m. bent 3,5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) skirti gynybai ir 1,5 proc. – su gynyba susijusiai infrastruktūrai. Tai, kartu paėmus, atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo reikalaujamus 5 proc. BVP lėšų gynybai.

„Taip, tai kainuoja nemažus finansinius resursus, tačiau savo įsipareigojimus privalome vykdyti, jeigu norime, kad, kilus realiai grėsmei, mes gintumėmės kartu su sąjungininkais, o nereikėtų gintis vieniems“, – kalbėjo šalies vadovas.

Lietuva iki 2030-ųjų gynybai planuoja skirti po 5-6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Jau skelbta, kad kitų metų valstybės biudžete finansavimas krašto apsaugai sieks 5,2 proc. BVP.

Kaip jau skelbta, per artimiausius metus surinkti papildomus 10-12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.

Tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

