Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
251
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda nebetvirtins „Nemuno aušros“ kandidatų į ministro postą: „Tai yra pasibaisėtina“

2025-10-10 16:01 / šaltinis: BNS
2025-10-10 16:01

Prezidentas Gitanas Nausėda sako smerkiantis „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną, teigia, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda sako smerkiantis „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną, teigia, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

REKLAMA
251

„Tai yra pasibaisėtina ir absoliučiai nepriimtina. Tai neatspindi Lietuvos vertybių ir nėra apie Lietuvą. Politinė kova jokiomis aplinkybėmis negali virsti tuo, ką matome ir girdime pastarosiomis dienomis“, – BNS penktadienį perduotame komentare teigia G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Noriu pasakyti aiškiai ir nedviprasmiškai – kaip valstybės vadovas netvirtinsiu jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda taip pat kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir ragina „atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė“.

REKLAMA

„Save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės. Jei „Nemuno aušros“ partijoje yra žmonių, kuriems ne pakeliui su tokiais pareiškimais, jiems laikas prabilti“, – teigė šalies vadovas.

„Viduramžius primenanti neapykantos retorika ir tamsiausius XX amžiaus laikus menantis visuomenės supriešinimas yra žemiausia, ką matome per atkurtos nepriklausomos valstybės istoriją“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.

Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir tariama žydiška A. Gelūno kilme.

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.

Opozicijos atstovai R. Žemaitaičio pasisakymą pavadino bjauriu ir šlykščiu bei apkaltino jį formuojant nacistinį naratyvą.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, praėjusį sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienės patarėjas Žemaitaičio pasisakymus vadina apgailėtinais: „Galimi įvairūs sprendimai“ (3)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (15)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Opozicija bjaurisi Žemaitaičio pasisakymu apie Gelūną: „Šlykštus antisemitinis išpuolis“ (41)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Prokuratūra nepradėjo tyrimų dėl partijos „Nemuno aušra“ ir Žemaitaičio šmeižimo (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Va ir
Va ir
2025-10-10 16:09
demokratija - nausėda netvirtins teisėtai išrinktos partijos kandidatų. Va šitai jau tikrai yra "pasibaisėtina". Tiesiog peilis į paširdžius pačiai demokratijai. Turbūt to išmoko iš rusų komunistų partijos. Koncerliberalai pasakė, kad nebekvies nausėdos į savo renginius, va nausėda ir suskydo, kam rūpi ta demokratija, kai nėra nemokamų bilietų.
Atsakyti
Manau
Manau
2025-10-10 16:09
Prezidentas tesugeba reaguoti ką pasakė Žemaitaitis.O kad Gelūnas šantažuoja ir visaip dergia NA,tai jam tinka.Kur čia visiems lygiai teisingas?
Atsakyti
Senis
Senis
2025-10-10 16:07
O supistas komunistas skaitė LR Konstituciją?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (251)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų