Nausėda nebetvirtins „Nemuno aušros“ kandidatų į ministro postą: „Tai yra pasibaisėtina“

„Tai yra pasibaisėtina ir absoliučiai nepriimtina. Tai neatspindi Lietuvos vertybių ir nėra apie Lietuvą. Politinė kova jokiomis aplinkybėmis negali virsti tuo, ką matome ir girdime pastarosiomis dienomis“, – BNS penktadienį perduotame komentare teigia G. Nausėda.
„Noriu pasakyti aiškiai ir nedviprasmiškai – kaip valstybės vadovas netvirtinsiu jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus“, – sakė jis.
G. Nausėda taip pat kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir ragina „atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė“.
„Save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės. Jei „Nemuno aušros“ partijoje yra žmonių, kuriems ne pakeliui su tokiais pareiškimais, jiems laikas prabilti“, – teigė šalies vadovas.
„Viduramžius primenanti neapykantos retorika ir tamsiausius XX amžiaus laikus menantis visuomenės supriešinimas yra žemiausia, ką matome per atkurtos nepriklausomos valstybės istoriją“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.
Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.
Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir tariama žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Opozicijos atstovai R. Žemaitaičio pasisakymą pavadino bjauriu ir šlykščiu bei apkaltino jį formuojant nacistinį naratyvą.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, praėjusį sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!