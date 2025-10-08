Austrijos ir Lietuvos lyderiai: Ukrainos saugumas – Europos saugumo dalis

„Europa ilgą laiką nepakankamai investavo į gynybą, tačiau šiandien turime veikti ryžtingai. Lietuva tai daro. Mūsų gynybos biudžetas 2026 m. sieks 5,25 proc. BVP“, – po susitikimo spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
Susitikime abiejų šalių lyderiai aptarė dvišalius santykius, ekonominę partnerystę, istorinę atmintį, paramą Ukrainai, Europos saugumo klausimus. Anot Austrijos prezidento, Ukrainos saugumas yra neatsiejama Europos saugumo dalis.
„Ukrainos saugumas yra Europos saugumo dalis. Remti Ukrainą, ginantis nuo Rusijos agresijos turi išlikti prioritetas. Lietuvos parama Ukrainai yra neįtikėtina“, – teigė Austrijos prezidentas Alexanderis Van Der Bellenas.
Prezidentas G. Nausėda taip pat pasveikino Austriją, nuo šių metų nutraukusią rusiškų dujų importą.
„Tai drąsus ir principingas žingsnis stiprinant Europos energetinį saugumą“, – po susitikimo su Austrijos prezidentu A sakė Lietuvos prezidentas.
Austrijos prezidentas Alexanderis Van Der Bellenas padėkojo Lietuvai už bendradarbiavimą ir pabrėžė, kad Lietuva yra viena svarbiausių Austrijos prekybos partnerių Baltijos šalyse. Austrijos prezidentas pridūrė, kad abi šalis sieja ne tik prekybiniai ir diplomatiniai ryšiai, bet ir kultūrinė, mokslinė partnerystė.
Austrijos pirmoji pora Vilniuje lankosi Gitano Nausėdos kvietimu.
ELTA primena, kad antrą šešerių metų Austrijos prezidento kadenciją A. Van Der Bellenas eina nuo 2023 metų sausio.
