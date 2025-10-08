Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė su Nausėda aptars kultūros sektoriaus situaciją, kitų metų biudžetą

2025-10-08 06:15 / šaltinis: BNS
2025-10-08 06:15

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Premjerė Inga Ruginienė su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį aptars kultūros sektoriaus situaciją ir kitų metų valstybės biudžetą.

1

Dalis kultūrininkų jau kelias savaites protestuoja dėl valdančiųjų sprendimo kultūros ministro portfelį perduoti „Nemuno aušrai“.

Dabar pareigas laikinai eina švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė, nes „aušrietis“ Ignotas Adomavičius praėjusią savaitę paliko postą.

Tuo metu kitų metų valstybės biudžetas Seimui turėtų būti pateiktas spalio viduryje.

Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.

2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai

