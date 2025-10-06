Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis po susitikimo su Ruginiene: „Mes tai vertiname“

2025-10-06 19:55 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-06 19:55

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainoje priėmė Lietuvos premjerę Ingą Ruginienę.

Volodymyras Zelenskis ir Inga Ruginienė (nuotr. stop kadras)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainoje priėmė Lietuvos premjerę Ingą Ruginienę.

„Susitikau su Lietuvos ministrė pirmininke Inga Ruginiene. Tai jos pirmasis užsienio vizitas, ir labai vertinga, kad būtent į Ukrainą. Tai tikras paramos ženklas“, – pirmadienį vakare socialiniuose tinkluose skelbia jis.

Anot V. Zelenskio, pokalbis buvo apie tai, „kas šiuo metu yra ypač svarbu: tolesnę gynybinę pagalbą, bendrą ginklų gamybą ir investicijas į Ukrainos gynybos pramonę“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atskirai aptarėme energetikos klausimus. Artėja žiema, o Rusija tik stiprina oro teroro kampaniją, smūgius prieš mūsų miestus. Todėl mūsų oro gynybos stiprinimas yra prioritetinis klausimas. Aptarėme ir Lietuvos dalyvavimą Ukrainos atstatyme bei pagalbą statant slėptuves mokyklose ir vaikų darželiuose.

Lietuvos pasirengimas prisidėti prie PURL iniciatyvos ir prisijungti prie SAFE programos yra svarbus. Mes tai vertiname. Esame dėkingi už visapusišką Lietuvos paramą Ukrainai. Karinė pagalba, bendras lyderiavimas koalicijoje dėl minų išminavimo, aktyvus dalyvavimas dronų, oro gynybos, elektroninės kovos, artilerijos ir IT koalicijose – visa tai žymiai stiprina mūsų tautos gynybą“, – rašo jis.

Ruginienės vizitas Ukrainoje

Anot ministrės pirmininkės patarėjo, šio vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai

ELTA primena, kad Seime praėjusią savaitę prisiekė I. Ruginienės vadovaujami ministrai. 20-ąją Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas, pernai vos pradėjęs darbą, pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą. 

