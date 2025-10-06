Zelenskis po susitikimo su Ruginiene: „Mes tai vertiname“

„Susitikau su Lietuvos ministrė pirmininke Inga Ruginiene. Tai jos pirmasis užsienio vizitas, ir labai vertinga, kad būtent į Ukrainą. Tai tikras paramos ženklas“, – pirmadienį vakare socialiniuose tinkluose skelbia jis.
Anot V. Zelenskio, pokalbis buvo apie tai, „kas šiuo metu yra ypač svarbu: tolesnę gynybinę pagalbą, bendrą ginklų gamybą ir investicijas į Ukrainos gynybos pramonę“.
„Atskirai aptarėme energetikos klausimus. Artėja žiema, o Rusija tik stiprina oro teroro kampaniją, smūgius prieš mūsų miestus. Todėl mūsų oro gynybos stiprinimas yra prioritetinis klausimas. Aptarėme ir Lietuvos dalyvavimą Ukrainos atstatyme bei pagalbą statant slėptuves mokyklose ir vaikų darželiuose.
Lietuvos pasirengimas prisidėti prie PURL iniciatyvos ir prisijungti prie SAFE programos yra svarbus. Mes tai vertiname. Esame dėkingi už visapusišką Lietuvos paramą Ukrainai. Karinė pagalba, bendras lyderiavimas koalicijoje dėl minų išminavimo, aktyvus dalyvavimas dronų, oro gynybos, elektroninės kovos, artilerijos ir IT koalicijose – visa tai žymiai stiprina mūsų tautos gynybą“, – rašo jis.
Ruginienės vizitas Ukrainoje
Anot ministrės pirmininkės patarėjo, šio vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai.
ELTA primena, kad Seime praėjusią savaitę prisiekė I. Ruginienės vadovaujami ministrai. 20-ąją Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Iš premjero pareigų atsistatydinęs socialdemokratas Gintautas Paluckas, pernai vos pradėjęs darbą, pirmuoju vizitu taip pat vyko į Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!