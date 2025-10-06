Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Taiklūs Ukrainos smūgiai: atakuotas sprogmenų fabrikas, naftos kompleksas Kryme

2025-10-06 18:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 18:38

Ukrainos kariuomenė pranešė smogusi sprogmenų fabrikui Rusijoje ir naftos perkrovimo kompleksui Maskvos aneksuotame Krymo pusiasalyje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos kariuomenė pranešė smogusi sprogmenų fabrikui Rusijoje ir naftos perkrovimo kompleksui Maskvos aneksuotame Krymo pusiasalyje.

5

Dzeržinskio mieste Rusijos Žemutinio Naugardo srityje atakuota sprogmenų gamykla, siekiant sumažinti rusų puolamąjį potencialą, pranešė Generalinis štabas Kyjive. Taikinio apylinkėse esą būta daugybės sprogimų ir gaisrų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialinėje žiniasklaidoje plito vaizdo įrašai, kuriuose esą matyti abu smūgiai. Abi šios vietos jau ir praeityje yra tapusios Ukrainos pajėgų taikiniu.

Srities gubernatorius Glebas Nikitinas tuo tarpu tinkle „Telegram“ rašė, kad netoli Dzeržinskio pramonės teritorijos buvo atremta 20 dronų ir kad pramoniniai objektai nenukentėjo. Tačiau krentančios nuolaužos esą sužalojo vieną žmogų, kilo keli gaisrai privačiose teritorijose, kurie greitai buvo užgesinti.

Kryme Ukrainos pajėgos, be to, Feodosijos mieste pataikė į naftos perkrovimo kompleksą, informavo Generalinis štabas Kyjive. Šis kompleksas aprūpina Rusijos kariuomenę. Anot duomenų, teritorijoje kilo didelis gaisras.

