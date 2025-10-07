Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Skaldo ar vienija – ką parodo kultūrininkų protestai?

2025-10-07 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 13:57

Sekmadienį vyko kultūrininkų protestas prieš tai, kad „Nemuno aušros“ rankose būtų Kultūros ministerija, o po streiko kultūros bendruomenė nežada sustoti. Protestai vyko įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose, o jų skaičiuojama net iki 300-ų, kuriuose dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Apie tai kokią įtaką politikų sprendimams turės šie masiniai streikai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė ir Pilietinės visuomenės instituto vadovė Ieva Petronytė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

