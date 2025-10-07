Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kreipėsi į Nausėdą: ragina atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos

2025-10-07 08:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 08:24

Seimo opozicinių partijų lyderiai ragina prezidentą Gitaną Nausėdą pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąją koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“.

Gitanas Nausėda

Seimo opozicinių partijų lyderiai ragina prezidentą Gitaną Nausėdą pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąją koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“.

„Kviečiame Jus pasinaudoti galiomis valdančiajai koalicijai ir aiškiai pasakyti, jog Kultūros ministerija yra per daug jautri ir svarbi, kad ją būtų galima palikti populistinei, destruktyviai ir sumaištį valstybės politiniame lauke keliančiai partijai „Nemuno aušra“, bei siekti šios ministerijos perdavimo kitai valdančiosios daugumos politinei partijai“, – teigiama parlamentarų kreipimesi prezidentui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neturime prabangos eksperimentuoti su Lietuvos valstybe ir jos kultūra“, – priduriama rašte.

Kreipimąsi į šalies vadovą pasirašė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis.

Parlamentarai pabrėžia, kad yra pasirengę palaikyti mažumos Vyriausybę, jeigu koalicija būtų sudaryta be „Nemuno aušros“.

„Valstybės interesų vardan esame pasirengę palaikyti mažumos Vyriausybę, jeigu valdančiąją koaliciją būtų nuspręsta sudaryti be partijos „Nemuno aušra“. Negalime ir neturime būti populistų šantažo įkaitais“, – tvirtinama kreipimesi į prezidentą.

Opozicijoje esantys Seimo nariai tikina, kad ministrų pakeitimas problemos neišspręs, nes įvairių klausimų dėl „aušriečių“ atsakomybės srityje atsidūrusios Kultūros ministerijos sulaukta ir iš Vokietijos. Taip pat teigiama, jog po praėjusių Seimo rinkimų socialdemokratų sprendimas pakviesti „Nemuno aušrą“ į valdančiąją koaliciją sulaukė neigiamos tarptautinės reakcijos ir klausimų iš sąjungininkų.

„Kultūros ministerija yra atsakinga ne tik už kultūrą, kuri yra valstybės moralinis pagrindas, bet ir už medijų raštingumą, kovą su priešiška propaganda ir dezinformacija. Todėl kultūros politikos kuravimo atidavimas destruktyviai, prorusiškumo neslepiančiai partijai „Nemuno aušra“, (...) kelia pagrįstą grėsmę valstybės kovai su informacinėmis grėsmėmis, žodžio laisvei ir apskritai valstybės įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje“, – tvirtina opozicija.

Kaip jau buvo skelbta, „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio pareiškė turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politologas įvertino savaitgalį vykusį protestą: negailėjo kritikos strėlių valdžiai (tv3.lt koliažas)
„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia (304)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Prezidentūra neatmeta, kad bus dar vieni ministerijų mainai (232)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Įtakingiausi Lietuvos politikai: štai kas rikiuojasi po Nausėdos (33)
Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)
Kubilius: Adomavičiaus paskyrimas – klaida, smarkiai pažeidusi prezidento ir premjerės autoritetą (44)

2025-10-07 08:38
Greičiau kupranugaris pralįs pro adatos skylutę nei konservai ir jų satelitai čmiliniai su skverneliniais suvoks kas parašyta LR Konstitucijoje.
Ar gal jie suvokia, bet tyčia skatina Nausėdą pažeisti Konstituciją, kad po to galėtų surengti jam apkaltą.
2025-10-07 08:34
Ir kur nors Vieną Prokurorą rasti... - perevorotas organizatoriams
2025-10-07 08:37
Jei menininkai taip ardosi prieš Nemuno Aušrą, reikia ten yra didžiulė korupcija ir pinigų švaistymas, būtina kuo skubiau atlikti ir ten auditus ir uždaryti "menininkams" šėryklą
