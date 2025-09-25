Opozicija itin kritiška Vyriausybės programai: ji gali alinti šalies ekonomiką

„Mes atlikome preliminarius skaičiavimus, kad visi tie dosnūs pažadai, vadinkime taip, gali siekti apie 3 mlrd. eurų virš ekonomikos augimo. Tokie yra skaičiai, mūsų frakcijos (juos – ELTA) turi, mūsų ekspertai paskaičiavo“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė L. Kasčiūnas.
„Jeigu jūs paklaustumėte, kiek Vyriausybės programoje numatyta pajėgumų uždirbti valstybei pinigus, tai mes, geriausiu atveju, matome apie 100 mln. (eurų – ELTA). Tai yra 30 kartų mažesnė suma“, – pridūrė jis.
Konservatorių lyderio teigimu, Seime vyksiančio balsavimo dėl naujosios Vyriausybės programos tvirtinimo metu frakcija balsuos prieš. Vis tik, anot jo, ateityje ji yra pasiruošusi padėti valdantiesiems, jei prireiks pagalbos sprendžiant valstybei svarbius klausimus.
„Apibendrinant galiu pasakyti, kad tai yra daugiau beviltiška Vyriausybė, eksperimentinė Vyriausybė ir mes, be jokios abejonės, šiandien jos programai nepritarsime”, – sakė L. Kasčiūnas.
„Tačiau, kai ji pradės dirbti, jei matysime, kad kažkur reikia pagalbos strateginiams klausimams, valstybiniams klausimams, mes, be jokios abejonės, būsime tie, kurie išties pagalbos ranką”, – teigė jis.
Naujosios Vyriausybės teigė nepalaikysiąs ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
„Nepalaikys frakcija, nes čia neieškojom motyvų, kad būtų galima bent susilaikyti“, – sakė jis.
„Programa, iš tikrųjų, yra išdarkyta, palyginant su 19-osios Vyriausybės“, – tikino politikas.
Ketvirtadienį Seimas ketina apsispręsti dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės programos.
Parlamentarams jai pritarus, naujasis Ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbotvarkėje numatyta 20-osios Vyriausybės narių priesaika.
