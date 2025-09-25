Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas tvirtins XX Vyriausybės programą: darbus pradės Ruginienės Ministrų kabinetas

2025-09-25 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 06:10

Ketvirtadienį Seimas ketina apsispręsti dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės programos. Parlamentarams jai pritarus, naujasis Ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbotvarkėje numatyta Vyriausybės narių priesaika. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis) 

0

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino paskutinius tris ministrus į naująją Vyriausybę – aplinkos ministru paskyrė dabartinį viceministrą Kastytį Žuromską, energetikos ministro pareigas patikėjo eiti iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną. Tuo metu kultūros ministru paskirtas kritikos viešojoje erdvėje ir iš šios srities bendruomenės sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitus 12 ministrų šalies vadovas paskyrė jau anksčiau

Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.

Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.

Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.

Nauja Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti tik tada, kai Seimas pritars Ministrų kabineto programai – toks balsavimas planuojamas ketvirtadienį. 

Vyriausybės programoje dėmesys gynybai, diskusijų kelia pozicija dėl santykių su Kinija

Rugsėjo pradžioje plenarinių posėdžių salėje pristatytame dokumente I. Ruginienės Vyriausybė įsipareigoja gynybai skirti ne mažiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Taip pat pabrėžiama, jog kartu su Šiaurės, Baltijos šalimis ir Lenkija ketinama stiprinti išorinės NATO ir Europos Sąjungos (ES) sienos saugumą ir gynybą, akcentuojamas siekis sukurti integruotą Baltijos gynybos liniją.

Naujosios Vyriausybės programoje numatyti ir planuojami ekonominiai pakeitimai, tarp kurių – planai laikinai stabdyti akcizo dyzelinui kėlimą, įvesti naują finansinio stabilumo mokestį bankams, didinti Kelių fondo finansavimą, peržiūrėti leistinas atsiskaitymo grynaisiais ribas ir tęsti atsinaujinančios energetikos šalyje plėtrą.

Naujosios Vyriausybės programoje, lyginant su buvusiu Gintauto Palucko Ministrų kabinetu, esama ir pokyčių – pavyzdžiui, pažymima, kad su Kinija bus siekiama atkurti santykius iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse.

Tiesa, viešoje erdvėje kilo klausimų, kodėl naujajame dokumente nebeliko nuostatos, jog Kinija kelia rimtus iššūkius Lietuvai, o jos partnerystė su Rusija yra grėsmė. Tokios formuluotės buvo įrašytos G. Palucko Vyriausybės programoje.

Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta patobulinti, nauja programos redakcija Seimui turėtų būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.

Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, Vyriausybė privalėtų atsistatydinti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Seimas apsispręs dėl parlamento rudens sesijos darbų
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Kultūros bendruomenė protestuos dėl Adomavičiaus paskyrimo ministru (2)
Inga Ruginienė. ELTA / Andrius Ufartas
Ruginienė – apie kandidato į kultūros ministrus kalbą: „Jautrus, empatiškas žmogus“ (54)
Gitanas Nausėda BNS Foto
Nausėda apie kandidatą į kultūros ministrus: įvairūs žmonės vadovavo kultūrai (10)

