TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kokias rankines renkasi Lietuvos Seimo narės: atskleidė kainas

2025-09-24 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 16:55

Neseniai Lietuvos politikos padangę sudrebino rankinės skandalas – kilo tikra audra, kai paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės rankinė priminė garsių mados namų „Fendi“ kūrinį, kurio kaina siekia ne vieną tūkstantį eurų. O kokias rankines renkasi kitos Seimo narės?

Rita Tamašunienė, Agnė Širinskienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. BNS)

1

LNK laida „KK2“ pasidomėjo, kiek rankinėms išleidžia kitos Seimo narės.

Seimo narės prakalbo apie rankines

Parlamentarė Agnė Širinskienė teigė, kad stengiasi pirkti tik per išpardavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaina įvairi, bet 200-300 eurų neviršiju“, – teigė ji.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Aistė Gedvilienė atskleidė, kad yra įsigijusi pagal jos užsakymą pagamintą aksesuarą, kurį kūrė lietuviškas prekės ženklas.

„Rankinė brangi, bet labai lietuviška. Užsisakiau ir 3 mėnesius laukiau. Mokėjau 219 eurų“, – sakė ji.

Ritos Tamašunienės rankinių kolekcijoje galima rasti ir tokių, kurios kainavo vos 30-50 eurų.

Tuo tarpu Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen atskleidė, kad mėgsta kokybiškas odines rankines – už jas moka 100-150 eurų.

