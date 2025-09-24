Paaiškėjo, kokias rankines renkasi Lietuvos Seimo narės: atskleidė kainas

LNK laida „KK2“ pasidomėjo, kiek rankinėms išleidžia kitos Seimo narės.
Seimo narės prakalbo apie rankines
Parlamentarė Agnė Širinskienė teigė, kad stengiasi pirkti tik per išpardavimus.
„Kaina įvairi, bet 200-300 eurų neviršiju“, – teigė ji.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Aistė Gedvilienė atskleidė, kad yra įsigijusi pagal jos užsakymą pagamintą aksesuarą, kurį kūrė lietuviškas prekės ženklas.
„Rankinė brangi, bet labai lietuviška. Užsisakiau ir 3 mėnesius laukiau. Mokėjau 219 eurų“, – sakė ji.
Ritos Tamašunienės rankinių kolekcijoje galima rasti ir tokių, kurios kainavo vos 30-50 eurų.
Tuo tarpu Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen atskleidė, kad mėgsta kokybiškas odines rankines – už jas moka 100-150 eurų.
