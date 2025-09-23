Ant Ingos Ruginienės rankos – legendomis apipintas simbolis: atskleidė, ką jis reiškia

Naujienų portalui tv3.lt apie tai, ką reiškia raudonas siūlas ant riešo ir kodėl žmonės jį nešioja, pasakojo astrologė Vaiva Budraitytė.
Raudono siūlo ant riešo prasmė
Anot astrologės V. Budraitytės, raudono siūlo ant riešo reikšmė Rytuose dažniausiai siejama su draugiškumo apyrankėmis. Jas vieni kitiems užriša draugai arba artimi žmonės, tai simbolizuoja pažadą būti draugiškiems ir palaikyti vienas kitą.
„Taip pat šitos virvelės gali reikšti norų išsipildymą – užsirišus siūlą ant rankos ir jam nutrūkus, laikoma, kad noras išsipildė arba netrukus išsipildys“, – paaiškina ji.
V. Budraitytė taip pat atkreipia dėmesį, kad raudoni siūlai Rytuose dažnai naudojami kaip apsauga nuo neigiamos energijos.
„Jeigu politikė užsidėjo tik raudoną siūlą ant riešo, tai gali būti per mažai, nes matosi, kas vyksta. Pavyzdžiui, kai vakar nualpo teisėja teismo metu – tai parodo, kad neigiama energija gali labai paveikti.
Politikai dažnai nesupranta, kiek neigiamos energijos gali juos pasiekti, nes vieni juos palaiko, kiti – nekenčia“, – aiškina ji.
Pašnekovė pabrėžia, kad jeigu premjerė I. Ruginienė užsirišo raudoną siūlą dėl apsaugos, tai yra teisingas žingsnis.
„Tai padeda apsisaugoti nuo neigiamos energijos, nes daugelis apie politikus kalba kritiškai. Tokiose situacijose rekomenduojama nešioti daugiau apyrankių – kuo jų daugiau, tuo geriau informacija „neišeina“ per riešus. Po to rankas galima nuplauti šaltu vandeniu ir tęsti dieną įprastai“, – pataria ji.
Žinomiems žmonėms pataria saugotis
Paklausta apie papildomas apsaugos priemones, astrologė V. Budraitytė sako, kad jų yra ne viena.
„Anksčiau esu konsultavusi politikus. Visada sakau, kad geriausia nesukelti klausimų žurnalistams. Pavyzdžiui, raudoną siūlą patariu tris kartus apsivynioti ant liemens einant į darbą, posėdį ar viešumą, pavyzdžiui, į televiziją. Šiuo atveju tai gali būti aktualu ir I. Ruginienės atžvilgiu“, – paaiškina ji.
Pasak astrologės, svarbu, kad siūlas būtų ne per daug matomas, nes taip išvengiama papildomų kalbų.
„Dabar užkliuvo [premjerė] dėl raudonos apyrankės. Visoje Lietuvoje daugelis moterų jas nešioja – jos labai jautrios tokiems dalykams. Beje, raudoną siūlą galima rišti net vaikams – Rytuose tai daroma ant kojyčių, kad vaikutis būtų apsaugotas“, – atskleidžia ji.
Pašnekovė pabrėžia, kad premjerės I. Ruginienės ranką papuošęs raudonas siūlas nukreipė visuomenės dėmesį į simbolį, o ne į jos pačios išvaizdą, kuri pastaruoju metu buvo ne kartą aptarinėta. Pasak jos, tai padeda, kad neigiamos emocijos ar pyktis nuo jos atsitraukų.
„Tai panašu į Indiją, kur moterys žymi vidurinį tašką. Iš pirmo žvilgsnio žmonės galvoja, kad tai tik pagal tam tikrą sistemą, tačiau iš tikrųjų tas ženklas pirmiausia saugo nuo „blogos akies“.
Kaip šiuo atveju su I. Ruginiene – kodėl ji nešioja raudoną siūlą? Tai padeda, nes nuo jos nusėda bloga energija. <...> Karma yra galinga – vieną dieną visa neapykanta ir kritika gali atsirasti prieš žmogų“, – paaiškina V. Budraitytė.
Pasak jos, tokie simboliai ir ritualai – tai tam tikros žmonių gyvenimo taisyklės bei prietarai, galiojantys visame pasaulyje.
