Prasidėjo jaunatis: Budraitytė ragina saugotis 4 Zodiako ženklus

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš jaunaties savaitės.
Dauguma galės lengviau atsikvėpti
Pirmiausia, astrologė atskleidė, kad jaunaties pradžia žymėjo sudėtingo periodo tarp Mėnulio ir Saulės užtemimų baigtį.
Dėl to, pasak jos, dabar su kiekviena diena gyventojai galės pajausti vis didesnę palengvėjimo jausmą.
„Jaunaties metu mes būsime jau atsigavę, nes Saulės užtemimas jau praeityje. Laikas pamažu vis minkštės, mažės įtampa“, – atskleidė pašnekovė.
Astrologė V. Budraitytė pridėjo, kad kol pasaulyje vyko užtemimai, tol visi galėjo jausti įtampą ir nerimą, o dabar pamažu laikas ima atlėgti į gyvenimą įnešdamas daugiau ramybės.
„Po užtemimo mes jau galėsime atsikvėpti, Lietuvai šis laikas nebus pavojingas, sumažės įvairių įvykių“, – informavo ji.
Didžiausias dėmesys – sveikatai
Nepaisant džiugių žinių, V. Budraitytė informavo, kad jautresni žmonės vis dar galės jausti užtemimo poveikį.
Pasak jos, nors šis jau ima rimti, tačiau šiokia tokia įtampa ir silpnumo jausmas gali laikytis iki rugsėjo pabaigos.
„Po užtemimo vis dar galima jausti tam tikrą silpnumą, jėgų nebuvimą, tada vertėtų daugiau laiko leisti namuose“, – sakė ji.
Negana to, astrologė pridėjo, kad vertėtų didesnį dėmesį skirti savo savijautai ir sveikatai, nes per jaunatį gali padaugėti susirgimų.
„Taip pat vertėtų saugoti savo sveikatą, ypač savaitės pabaigoje, nes Venera sudarys opoziciją su Saule, o tada galima tikėtis ligų, sveikatos problemų“, – informavo astrologė.
Įspėjo saugotis 4 Zodiako ženklus
Galiausiai, pašnekovė pasidalijo dviem Zodiako ženklais, kuriems numatomas sudėtingesnis laikas.
Ji pasakojo, kad labiausiai jaunatis paveiks keturis Zodiako ženklus, o kitiems laikas nusimato pakankamai neblogas.
„Į šį laiką reiktų atkreipti dėmesį Žuvims ir Mergelėms, taip pat Jaučiams ir Skorpionams“, – sakė ji.
V. Budraitytė informavo, kad šie ženklai turėtų pasistengti išlaikyti vidinę ramybę ir laikytis atokiau nuo alkoholinių gėrimų.