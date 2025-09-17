Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Mergelė

Atslenka didysis Saulės užtemimas: 2 Zodiako ženklams smogs su trenksmu

2025-09-17 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 16:15

Šį sekmadienį, rugsėjo 21 dieną, įvyks jau antrasis šių metų Saulės užtemimas. Ne paslaptis, kad užtemimų laikas yra sudėtingesnis negu įprastai, tad šiuo periodu rekomenduojama pasisaugoti.

Atslenka didysis Saulės užtemimas (nuotr. Šarūno Mažeikos, 123rf.com)

Šį sekmadienį, rugsėjo 21 dieną, įvyks jau antrasis šių metų Saulės užtemimas. Ne paslaptis, kad užtemimų laikas yra sudėtingesnis negu įprastai, tad šiuo periodu rekomenduojama pasisaugoti.

0

Apie Saulės užtemimo poveikį naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

Saulės užtemimo poveikis

Pašnekovė atskleidė, kad Saulės užtemimas tarsi simboliškai „uždaro“ laikotarpį, vadinamą „užtemimų koridoriumi“. Šis laikotarpis trunka nuo Mėnulio iki Saulės užtemimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, užtemimų periodas yra ypatingai nepalankus, o dienos, per kurias vyksta užtemimai, pavojingos.

„Ypač nepalankus periodas yra Saulės užtemimo metu, rugsėjo 21 dieną. Gera žinia, kad Lietuvoje to užtemimo nestebėsime, tad poveikis nebus toks stiprus“, – ramino ji.

Nepaisant to, astrologė pabrėžė, kad poveikio vis tiek neišvengsime ir jį pajusime. Anot jos, šiuo periodu vertėtų nesistebėti neįprastais reiškiniais.

Ji atskleidė, kad tomis dienomis bus galima pamatyti padidėjusį kovingumą, didesnius agresijos pliūpsnius iš aplinkos. Poveikis bus jaučiamas bent iki rugsėjo 25 dienos.

„Visą šį mėnesį Marsas Mergelėje skatina apribojimus, padidintą discipliną. Žodžiu, jei esate silpnų nervų, šiuo periodu planuokitės atostogas“, – patarė ji.

Ko nesiimti per užtemimą?

V. Budraitytė taip pat anksčiau yra pasakojusi apie tai, ko reikėtų nedaryti per užtemimo laiką, kad išliktumėte saugūs ir poveikis būtų kuo mažesnis.

Pasak jos, užtemimo dienomis nerekomenduojama daryti net paprasčiausių darbų – verčiau vengti net kelti koją iš namų, nesimaudyti.

„Vanduo tuo periodu tampa negyvu mirties vandeniu, tad maudydamiesi naudos tikrai negausite. Taip pat rekomenduojama negerti, aš jau net nekalbu apie vaišinimąsi svaigiaisiais gėrimais.

Iš tiesų, rekomenduojama netgi šiomis dienomis pasilaikyti pasninko, nes užtemimų periodu badaujantis organizmas nepriima energetinių nuodų iš aplinkos.

Dar tuo periodu geriau nedaryti jokių sudėtingų medicininių operacijų, procedūrų, nebent kažkas nutinka staigiai.

Nesistebėkite, kad tomis dienomis sunkiau susikaupti, atsiminti, nesistebėkite, jei viskas kris iš rankų“, – įspėjo pašnekovė.

Ji pridėdūrė, kad taip pat vertėtų būti labiau dėmesingiems mažiems vaikams ir vyresniems tėvams ar seneliams.

Astrologė taip pat tąkart pasakojo, kad tokiu sudėtingu metu vertėtų neatlikinėti jokių dvasinių praktikų, o jeigu be to sunku – geriausia pasimelsti.

Tiems, kurie netiki, pašnekovė siūlė pabūti gamtoje arba kreiptis į tai, kuo tikima, ir prašyti apsaugos, harmonijos ir globos.

Taip pat ji pasiūlė kelis būdus, kurie gali padėti apsaugoti savo namus, uždarą erdvę, nuo neigiamos įtakos.

„Šiuo laiku galima skambinti varpeliais, smilkyti smilkalus, deginti aliejines, sviestines žvakes. Tokiu būdu juodosios jėgos negali jūsų negatyviai veikti“, – patarė ji.

Perspėjo 2 Zodiako ženklus

O pasiteiravus, kokiems Zodiako ženklams šis Saulės užtemimas yra numatomas sunkiausias, ji pasidalijo savo įžvalgomis.

Anot jos, jis smogs dviem Zodiako ženklams, nes užtemimas vyks viename iš šių Zodiako ženklų, o kitas Zodiako ženklas su pirmuoju sudaro priešpriešinę ašį.

„Sunkiausia bus Mergelėms ir Žuvims. Šįkart užtemimas vyksta Mergelių ženkle, o jo ašis – Žuvų ženklas“, – sakė ji.

