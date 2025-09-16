2 Zodiako ženklams prasidėjo klampus ir tamsus metas: įspėja saugotis

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš delčios.
Nerekomenduojama prašyti didesnės algos
Pašnekovė atskleidė, kad per delčią bus galima šiek tiek nurimti po intensyvaus pilnaties ir Mėnulio užtemimo laiko.
„Delčios metu jau viskas po truputį minkštės, bet tai tikrai dar ne laikas keliauti pas viršininkus ir prašyti didesnės algos ar kitų gerovių.
Nieko gero iš to nebus, geriau pakentėkite dabar tose darbo sąlygose ir eikite spalio mėnesį“, – pranešė ji.
V. Budraitytė atskleidė, kad nors karjerai dabar ne koks metas, visgi verta pradėti tvarkytis namus.
„Kadangi šis metas nėra tinkamas karjerai, verta tvarkytis namus. Aš nekalbu apie kapitalinį tvarkymąsi, t.y. statybas, bet apie kapitalinį valymą, langų plovimą, kiemo valymą.
Tokie ūkiniai darbai, nereikalaujantys didelių investicijų, bet reikalaujantys kruopštumo ir laiko, yra tinkami“, – aiškino ji.
Ji pridėjo, kad vis dar nevertėtų užsiimti su vandeniu susijusia veikla, nes vis dar nesibaigė „užtemimų koridoriaus“ laikotarpis.
Numatomas Saulės užtemimas
Taip pat V. Budraitytė įspėjo, kad pamažu artėja Saulės užtemimas, kuris užbaigs „užtemimų koridoriaus“ laiką.
„21 dieną bus Saulės užtemimas, bet dėl jo pernelyg išgyventi neturėtumėte, nes jis nebus toks blogas, jo Lietuvoje nesimatys“, – informavo pašnekovė.
Vis tik tam tikrų nurodymų šiai dienai astrologė turėjo. Ji atskleidė, kad vertėtų susilaikyti nuo įvairiausių linksmybių.
Šį laiką, anot astrologės, geriau praleisti namuose ir ramybėje: „Žinoma, vis tiek bus sekmadienis, nesugalvokite linksmintis, šurmuliuoti, darytis kokteiliukų, nes tam tikrai ne tas laikas.“
Ragino saugotis 2 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė taip pat atskleidė, kad dviems Zodiako ženklams ši savaitė bus nelengva.
Anot jos, jie vis dar yra intensyviai veikiami Mėnulio ir Saulės užtemimų.
„Labiausiai šis laikas paveiks Žuvų ir Mergelių ženklus“, – pasakojo astrologė.
Astrologė pridūrė, kad kitiems šis laikas bus vidutiniškas.