Prasidės didysis Mėnulio užtemimas: pasižymėkite 1 datą

Išsamiau apie mėnulio užtemimą papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad Mėnulio užtemimas žymi „užtemimų koridoriaus“, t. y. laiko tarp Saulės ir Mėnulio užtemimų, pradžią. Saulės užtemimas šiemet vyks rugsėjo 21 dieną.
Užtemimų periodas – sudėtingas laikas
Kaip pasakojo V. Budraitytė, užtemimų periodas niekuomet nėra lengvas. Pasak jos, nors šis astronominis reiškinys kartojasi kasmet, vis tik pastebima, kad toks laikas tampa sunkesnis.
Visgi, ji dalijosi, kad laikantis tam tikrų taisyklių „užtemimų koridoriaus“ laikas gali praeiti pakankamai lengvai.
„Dažnai astronomai mėgsta pabrėžti, kad tai tik eilinis rutininis gamtos reiškinys ir nieko daugiau. Na, bet Rytų išminčiai ir viso pasaulio ezoterikai turi kitą nuomonę.
Yra teigiama, kad tokiais periodais pasaulį valdo juodos energijos, demonai ir kitos blogio jėgos.
Tokiais periodais, net nerekomenduojama eiti į lauką, nes galite būti energetiškai išsiurbti, jus gali nužiūrėti ar šiaip negatyviai paveikti“, – bendrąja užtemimų reikšme dalijosi astrologė.
Ji pasakojo, kad, bendrai paėmus, visas rugsėjo mėnuo dėl užtemimų bus labai sudėtingas, tad patarė užtemimų laiku svarbių darbų nesiimti.
Pasak jos, tose pasaulio vietose, kuriose užtemimas matosi, galima pajusti stipresnį jo poveikį.
„Lietuvoje bus matomas mėnulio užtemimas, bet džiugu, kad nors saulės užtemimo nematysime.
Nepamirškime, kad savaitė iki užtemimo ir savaitė po užtemimo yra sunkesnis periodas ir jautresni žmonės tai jaučia“, – informavo pašnekovė.
Ko nesiimti per užtemimą?
V. Budraitytė taip pat išsamiau papasakojo apie tai, ko reikėtų nedaryti per užtemimo laiką, kad žmonės liktų saugiais.
Pasak jos, užtemimo dienomis nerekomenduojama daryti net tokių paprastų darbų, kaip ėjimo iš namų, maudymosi ir kitų.
„Vanduo tuo periodu tampa negyvu mirties vandeniu, tad maudydamiesi naudos tikrai negausite. Taip pat rekomenduojama negerti, aš jau net nekalbu apie vaišinimąsi svaigiaisiais gėrimais.
Iš tiesų, rekomenduojama netgi šiomis dienomis pasilaikyti pasninko, nes užtemimų periodu badaujantis organizmas nepriima energetinių nuodų iš aplinkos.
Dar tuo periodu geriau nedaryti jokių sudėtingų medicininių operacijų, procedūrų, nebent kažkas nutinka staigiai.
Nesistebėkite, kad tomis dienomis sunkiau susikaupti, atsiminti, nesistebėkite, jei viskas kris iš rankų“, – įspėjo pašnekovė pridėdama, kad taip pat vertėtų būti labiau dėmesingiems mažiems vaikams ir vyresniems tėvams ar seneliams.
Astrologė taip pat pasakojo, kad tokiu sudėtingu metu vertėtų neatlikinėti jokių dvasinių praktikų, o jeigu be to sunku – geriausia pasimelsti.
Tiems, kurie netiki, pašnekovė siūlė pabūti gamtoje arba kreiptis į tai, kuo tikima, ir prašyti apsaugos, harmonijos ir globos.
Taip pat ji pasiūlė kelis būdus, kurie gali padėti apsaugoti savo namus, uždarą erdvę, nuo neigiamos įtakos.
„Šiuo laiku galima skambinti varpeliais, smilkyti smilkalus, deginti aliejines, sviestines žvakes. Tokiu būdu juodosios jėgos negali jūsų negatyviai veikti“, – patarė ji.
Įspėjo 2 Zodiako ženklus
V. Budraitytė pasakojo, kad daugelis žmonių pajus šio užtemimo poveikį ir jiems gali pasireikšti įvairūs neįprasti reiškiniai.
„Nenustebkite, jeigu pasireikš neįprasti sapnai, suaktyvės lunatikavimas, nes Mėnulio užtemimas labiausiai veikia Lietuvą ir žmones“, – pasakojo ji.
O pasiteiravus, kurie Zodiako ženklai šį periodą išgyvens sunkiausiai, ji aiškino, kad du.
Pasak jos, jų užtemimas vyks viename iš šių ženklų, o kadangi jo ašis – priešpriešinis ženklas, dėl to jaus poveikį jie abu.
„Sunkiausia bus Mergelėms ir Žuvims. Šįkart užtemimas vyksta Mergelių ženkle, o jo ašis – Žuvų ženklas“, – sakė ji.