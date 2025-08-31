Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Naglis Šulija skubiai įspėja 1 Zodiako ženklą: ruoškitės

Naglis Šulija skubiai įspėja 1 Zodiako ženklą: ruoškitės

2025-08-31
2025-08-31 20:21

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Saulė toliau keliauja tiksliu, kruopščiu, darbščiu ir pareigingu Mergelės ženklu, atitinkamai ir mus elgtis skatins. Tokia Saulės būklė labai gerai atitinka kalendorinio rudens pradžią, tai yra laiką, kai vasaros atostogos lieka praeityje, o rudens darbai prasideda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nakties šviesulys Mėnulis pilnėja ir sekmadienį kaip tik stos Pilnatis. Pilnėdamas nakties šviesulys padeda mums imtis naujų darbų, rodyti iniciatyvą svarbiose mums srityse, kitaip tariant, nesnausti. Žinoma, laikas apie pilnatį gali būti emocingesnis nei įprasta, bet per Pilnatį taip nutinka bene kaskart.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus vis sparčiau judės pirmyn, antradienį pereis iš Liūto ženklo į Mergelę. Ir dėl greičio, ir dėl buvimo palankiame sau Mergelės ženkle Merkurijus nepaprastai sustiprės ir įkvėps kibti į visokiausius reikalus bei darbus su dviguba energija.

Akivaizdu, nuveikti pavyks vis daugiau ir daugiau, tačiau yra viena smulkmena – Merkurijus sparčiai artės prie Saulės. Artėdamas jis savo kūrybiškumą gana greitai praras, tačiau labai sparčiai ir produktyviai atliks gerai žinomus darbus, bet ką, ką moka iš seniau.

Gražuolė Venera išsivadavusi iš visų kliūčių keliauja Liūto ženklu. Būdama čionai ji yra ryški, spalvinga ir nebijo savo jausmų. Meniniu požiūriu ji nėra labai subtili, tačiau tikrai nestokoja ryškių spalvų. Kitaip tariant, Venera Liūto ženkle skatins mus nesidrovėti rodant savo jausmus ir padės sukurti apie save tikrą spalvingo gyvenimo festivalį.

Kariūnas Marsas vis dar Svarstyklių ženkle, beveik be jėgų, todėl mūšių laukuose smarkių kovų tikėtis sunku. Visgi būdamas Svarstyklėse Marsas stengiasi įvertinti visas aplinkybes bendravimu ir kokias tik gali, todėl galiausiai randa sprendimą, kaip menkos jėgos judesiu paveikti aplinkybes naudinga sau linkme.

Avinas

Metas įvairialypis. Viena vertus, bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių reikalų tvarkymo – tai daryti pavyks visai sėkmingai. Taip pat dabar bus patogus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Santykiai su kai kuriais asmenimis liks kokie buvę – teks priprasti. Ir dar – bus daugybė progų smagiai pasilinksminti, sukurti ką gražaus ir dar pasidžiaugti puikiu asmeniniu gyvenimu.

Jautis

Labai linksma kalendorinio rudens pradžia – bus daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir gražaus. Tai puikus laikas tiems, kurių veikla susijusi su kūryba. Kita vertus, bus ir nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kurie bus gal ir nelabai įdomūs, tačiau juos atlikti reikės kruopščiai ir pareigingai. Taip pat tai geras laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais.

Dvyniai

Darbe darbų ne per daugiausia. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad nebus ką veikti – tikrai daug visokios veiklos atsiras namie, bus ir visokių šeimos reikalų. Bet čia būsite ir energingi, ir kūrybiški, todėl nuveikti pavyks išties nemažai. Taip pat ši savaitė gali atnešti pramogų, kurios skatina smagiai pajudėti, apie save pamiršti neleis ir geri draugai arba kai kurie giminaičiai.

Vėžys

Ši savaitė pirmiausia bus apie komunikaciją – bendravimą su draugais, trumpas, greitas, bet smagias išvykas, susitikimus ir panašius dalykus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, bendravimu ir panašiais dalykais. Tikėtina, kad visai neblogai atrodys ir piniginiai reikalai. Visą savaitę patiks smagios, sportinio stiliaus pramogos.

Liūtas

Būsite atsipalaidavę, jausmingi, puikios nuotaikos, linkę mėgautis visais gyvenimo malonumais. Patiks kurti ką mielo, gražaus ir vaizdingo. Labai gali būti, kad džiugins ir tikrieji jausmai. Taip pat ši savaitę gali ne tik atnešti pastangų siekiant finansinės naudos, bet ir pačios naudos kaip tokios. Patiks judėti greitai, kalbėti tiesmukai, su draugais bendrauti atvirai.

Mergelė

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su visais, esančiais kartu. Sėkmė lydės bet kokią veiklą, kuri susijusi su kruopštumo, atidumo reikalaujančiais darbais ir sveikatos, sveikatingumo paieškomis. Tikėtina, kad sėkmė lydės ieškant ir finansinės naudos – greiti, tikslūs veiksmai šioje srityje jos ir atneš.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, puikios sportinės formos ir linkę prie tikslo žengti tiesiai, visiškai nesidairant į šalis ir nebijant užminti kam nors ant kojos. Be jokios abejonės, tai puikus laikas sportuojantiems – dažnai atrodys, kad laimėjimai patys jūsų ieško. Taip pat ši savaitė atneš daug mielo bendravimo ir kitokios smagios veiklos su artimais draugais.

Skorpionas

Darbe svarbių darbų tikimybė nedidelė, o malonių smulkmenų priešingai – nemaža. Sėkmė lydės tuos, kurių profesija susijusi su grožio, pramogų arba svetingumo kūrimu. Taip pat ši savaitė atneš daug bendravimo su bendraminčiais – ir privačiame gyvenime, ir dalykinėje veikloje. Tikėtina, kad čionai viskas vyks labai intensyviai.

Šaulys

Tikėtina, kad atsiras nemažai darbų darbe, viską reikės daryti greitai ir taip, kaip reikia. Kita vertus, energijos tikrai nestigs, kūrybiško požiūrio – taip pat, dėl to viskas pavyks kuo puikiausiai. Taip pat ši savaitė yra labai palanki smagiai rudens pradžios kelionei – pailsėti, pasisemti smagių, malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai. Smagiai pajudėti padės artimi draugai.

Ožiaragis

Viena vertus, gali būti nemažai darbų darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia. Kita vertus, energijos tikrai nestigs, tinkamo nusiteikimo irgi bus daug, dėl to viską įveiksite ir su viskuo susitvarkysite. Vėlgi, nuo visų rūpesčių galima sprukti į kelionę – būtų ir smagi, ir įdomi, joje puikiai derėtų ir poilsinė ir pažintinė veikla.

Vandenis

Darbe darbų ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, į kurią niekas kėsintis neketina. Palankus metas kelionei, ypač tokiai, kuri skatina smagiai pajudėti ir už tai atsidėkoja tokiais pat smagiais nuotykiais arba potyriais. Taip pat dabar puikus metas palaikyti, puoselėti ryšį su asmeniškai jums artimu žmogumi. Galimos ir naujos išskirtinės pažintys.

Žuvys

Dabar svarbiausia – ryšiai ir santykiai. Puikus laikas juos palaikyti, puoselėti ir vystyti – ir asmeninėje srityje ir dalykinėje. Tai gali būti ir labai smagu, ir naudinga. Palankus metas rūpintis su skolomis ir paskolomis susijusiais piniginiais reikalais. Taip pat ši savaitė labai palanki rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais.

