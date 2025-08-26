Ši jaunatis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: Budraitytė skubiai įspėja

Plačiau apie šios savaitės prognozes naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo astrologė Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad nėra ko laukti ir verta išnaudoti paskutines vasaros dienas, nuveikti tai, kas jau seniai buvo planuota.
Verta prašyti malonių darbe
Pirmiausia V. Budraitytė pabrėžė tai, kad geros nuotaikos šiomis dienomis tikrai netruks, dėl to ne vienas jausis pakylėtai.
„Labai geras metas, pasidžiaukite paskutinėmis vasaros dienomis. Gali jaustis pakilimo jausmas, geras oras, tad ji tikrai nusimato puiki.
Gali būti toks pojūtis, kad jums sekasi, tad tikrai bus mažiau piktų žmonių, atrodys, kad širdis atsileidžia, nervai nusiramina“, – aiškino ji.
Palanku ne tik išnaudoti gerą nuotaiką laisvalaikiui, tačiau taip pat grįžus po atostogų keliauti pas savo vadovus.
Anot V. Budraitytės, šis laikas yra ypač palankus prašyti malonių darbe.
„Jupiterio trigonas su Saule rodo, kad ypatingai palanku paskutinėmis rugpjūčio dienomis prašyti geresnės pozicijos, geresnės algos, malonių iš valdžios.
O jeigu esate valdžioje, tada pasižiūrėkite, gal galite kažką suteikti savo darbuotojams, nes čia įvyks toks energijų apsikeitimas, kuris bus labai naudingas abiems pusėms“, – pranešė astrologė.
Verta imtis namų tvarkymosi
Nors dauguma sieks paskutines vasaros dienas praleisit gamtoje, vis tik tie, kurie liks namuose, taip pat nepraloš.
Pasak pašnekovės, liekantys namuose gali pasiruošti šluotas ir šepečius – dabar labai palankus metas namų tvarkymuisi.
„Saturno konjunkcija su Saule rodo, kad laikas labai tinkamas namų tvarkymuisi. Tad valykitės, tvarkykitės namus, peržvelkite kiekvieną kampelį, nes visi darbai eisis labai sklandžiai“, – dalijosi astrologė.
Ji pridėjo ir tai, kad verta prisiminti ne tik namus ir tai, kas artima, bet taip pat ir kieme esančius vandens telkinius. Jiems taip pat vertėtų skirti dėmesio:
„Labai geras periodas tvarkyti ir vandens telkinius, tad turintiems baseinus, lauko vandens telkinius, verta tai susitvarkyti.“
Perspėjo 4 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje astrologė papasakojo apie sėkmingiausius ir mažiausiai sėkmingus Zodiako ženklus.
Anot jos, kai kuriems Zodiako ženklams jaunatis atneš džiaugsmą ir ramybę širdyse.
„Dvyniai ir Šauliai ypač džiaugsis šia savaite, jiems nusimato didelė sėkmė“, – dalijosi ji.
Vis tik ne vienas Zodiako ženklas šiuo periodu susidurs su iššūkiais. V. Budraitytė pasidalijo savo perspėjimu su šiais Zodiako ženklais.
„Perspėjimų didelių šiai savaitei nėra, bet sunkiau bus Ožiaragiams ir Vėžiams. Taip pat stipriai didės Jaučių nervingumas ir piktumas, Skorpionai taip pat turėtų pasisaugoti“, – paaiškino ji.