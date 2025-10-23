Dėl Jolantos Naruševičiūtės koncerto kilus aršiai dramai – neeilinis organizatorių atsakas

Po kilusios audros restorano „The 70th Mile“ atstovai socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino dar vieną įrašą – atsaką besipiktinantiems koncerto data.
Restorano atstovai tik pasidžiaugė, kad bilietai į koncertą yra graibstomi ir šis skandalas jiems kelia peržiūras.
„Nu nerimsta aistros Jolantos Naruševičiūtės (ne)gerbėjams Lietuvoje ir keliems Airijoj. Taip ir toliau dirbkit, didinkit peržiūras!!! Beje, vietų liko ne tiek ir daug. Tai jūsų dėka irgi!
Surinksit 100000 peržiūrų? Gi galit, nepasiduokit! Tik vat Lietuvos gyventojams labai svarbu, kas vyksta Airijoj. Pasirūpinkit, kad tą dieną jūsų krašte nevyktų helovino vakarėlis!
Tai kaip ten dėl to 100000, padarysit gi!“, – rašoma restorano įraše.
Koncerto data sukėlė audrą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ restoranas „The 70th Mile“ paskelbė žinią, kad lapkričio 1-ąją visi J. Naruševičiūtės gerbėjai yra kviečiami į jaukų vakarą, kurio metu atlikėja lips į sceną.
„Lapkričio 1d., 20 val. kviečiam į jaukų vakarą su Jolanta Naruševičiūte. Kaip visada – skambios dainos, smagūs šokiai, žodžiu – jaukus vakaras garantuotai!!! Griebk draugų kompaniją ir atlėk. Beje, šiemet tai paskutinis renginys pas mus!“ – entuziastingai pranešė maitinimo įstaiga.
Tačiau ši žinia sukėlė nemenką žmonių pasipiktinimą – internautai negali suprasti, kodėl lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, yra kviečiama į vakarą su skambiomis dainomis ir smagiais šokiais.
„Koks čia koncertas, juk lapkričio 1-oji, reikia į kapus žvakes deginti“, – nusivylimo neslėpė viena moteris.
„Lapkričio 1-ąją reikia kapus lankyti, mirusius prisiminti, o ne į koncertus traukti (ar čia tokia mada dabar, iš kapinių tiesiai į koncertą?). Nejaugi lietuviai visai bedieviai paliko“, – stebėjosi kita.
„Kaip tik tokią dieną šokti ir dainuoti. Kai reikia gedėti ir pagerbti mirusius. Aišku, tai tik mano nuomonė, niekam neperšu“, – mintimis dalijosi trečia.
