Lapkričio 1-ąją rengiamas Jolantos Naruševičiūtės koncertas sukėlė tikrą dramą: „Visai bedieviai“

Šią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ restoranas „The 70th Mile“ paskelbė žinią, kad lapkričio 1-ąją visi J. Naruševičiūtės gerbėjai yra kviečiami į jaukų vakarą, kurio metu atlikėja lips į sceną.
Jolantos Naruševičiūtės koncertas sukėlė audrą
„Lapkričio 1d., 20 val. kviečiam į jaukų vakarą su Jolanta Naruševičiūte. Kaip visada – skambios dainos, smagūs šokiai, žodžiu – jaukus vakaras garantuotai!!! Griebk draugų kompaniją ir atlėk. Beje, šiemet tai paskutinis renginys pas mus!“ – entuziastingai pranešė maitinimo įstaiga.
Tačiau ši žinia sukėlė nemenką žmonių pasipiktinimą – internautai negali suprasti, kodėl lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, yra kviečiama į vakarą su skambiomis dainomis ir smagiais šokiais.
„Koks čia koncertas, juk lapkričio 1-oji, reikia į kapus žvakes deginti“, – nusivylimo neslėpė viena moteris.
„Lapkričio 1-ąją reikia kapus lankyti, mirusius prisiminti, o ne į koncertus traukti (ar čia tokia mada dabar, iš kapinių tiesiai į koncertą?). Nejaugi lietuviai visai bedieviai paliko“, – stebėjosi kita.
„Kaip tik tokią dieną šokti ir dainuoti. Kai reikia gedėti ir pagerbti mirusius. Aišku, tai tik mano nuomonė, niekam neperšu“, – mintimis dalijosi trečia.
Iš koncerto organizatorių – atsakas besipiktinantiems
Išvydę žmonių nusivylimą, galiausiai sureagavo ir restorano atstovai. Lapkričio 1-ąją lankysiantiems kapines, jie palinkėjo gero oro ir ėmė ginti kritikos taip pat sulaukusią J. Naruševičiūtę.
„Visiems, kurie lankysit kapines – gero oro linkim. Visiems, kurie ṣ̌vęsit Heloviną – geros nuotaikos. O tiems, kas bus pas mus lapkričio 1-ąją – gero laiko.
Tai toks atsakymas visiems heiteriams.
Ir dar, koncertą rengia ne Jolanta, koncertą rengiam mes, restoranas „The 70th Mile“. Mes dirbam savo darbą, Jolanta savo. Kritikuokit ir plakit mus“, – savo poziciją dėstė restorano atstovai.
Kiek vėliau koncerto organizatoriai paviešino dar vieną įrašą, kuriame patikino, kad J. Naruševičiūtės koncertas lapkričio 1-ąją tikrai įvyks.
„Vis gi kviečiam ir laukiam lapkričio 1-ąją pas mus restorane „The 70th Mile“. Laukia šiltas ir jaukus vakaras. Jolanta laukia susitikimo su jumis, brangieji. Ji užpildys pozityvumu, muzika ir, žinoma, savo charizma. O mes pasirūpinsim skaniu maistu ir dėmesiu kiekvienam!
O dabar info visiems kitiems. Taip, lapkričio 1 d. lankom kapines, degam žvakutes, gal net ir lenktyniaujam – kieno bus žvakė gražesnė ar daugiau žvakučių dega prie kapelio... Rašėt komentarus, kad tokią dieną reikia lankyti kapus ir pagerbti išėjusius. Išėjusius artimuosius reikia gerbti dažniau, nei vieną dieną metuose! Ir tai, kad lankot kapines nebūtinai reiškia pagarbą. Pripažinkit sau, kitiems nebūtina žinot, dauguma tai darot būtent tą dieną, nes jei neaplankysiu – ką žmonės pasakys?
Taip kad, mielieji, gerbti ir vertinti žmogų reikia kol jis gyvena, kai bet kada už bet ką gali jam pasakyt ačiū, kad esi.
O dabar, prieš rašydami savo rekomendacijas ką kam veikti – eikit ir apkabinkit sau brangius žmones. Tam nereikia kalendorinės datos“, – rašoma įraše.
