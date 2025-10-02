Į kelionę išvykusią Jolantą Naruševičiūtę vyrai apipylė dėmesiu: „Žodžiai tikrai iššaukia šypseną“

Naujienų portalui tv3.lt J. Naruševičiūtė atvirai prakalbo apie kelionę, kainas ir tai, kas labiausiai nustebino.
Kelionė į Tunisą
Pradėdama pokalbį apie kelionę, Jolanta džiaugėsi pagaliau įgyvendinusi seniai brandintą idėją – vykti į Tunisą: „Teko apkeliauti daug turistų pamėgtų šalių, bet Tunisas dar buvo tik planuose. Dar praeitais metais planavau ten keliauti, bet teko kelionę atidėti. Daug buvau girdėjusi ir gerų, ir blogų atsiliepimų, bet visada tikiu tik tuo, ką pati pamatau. Tai pirmas kartas šioje šalyje.“
Pašnekovė atviravo, kad vasarą daug dirbo, todėl nusprendė pailsėti svetur.
„Keliauju ne viena, nes tikrai nedrįsčiau viena leistis į tokią šalį. Kelionė buvo suplanuota spontaniškai, likus dviems savaitėms iki išvykimo, nes turėjau savaitę atostogų ir tiesiog nesinorėjo praleisti sėdint namuose.O be to, juk draugus geriausiai pažįsti kelionėje. Visą vasarą turėjau labai daug koncertų, teko į Lietuvą grįžinėti, net po du kart į mėnesį.Tai poilsio kaip ir nebuvo.
O kadangi labai sunkiai pernešu didelius karščius, tai rugsėjo pabaiga idealiausias variantas poilsiui tokiuose kurortuose. Oro temperatūra neviršija 30 laipsnių, jūra per vasarą įkaitusi, vanduo šiltas ir idealus maudynėms. O kadangi nuo spalio mėnesio laukia įtemptas koncertų grafikas, tai tikrai toks laikas pats geriausias prieš didįjį startą“, – šyptelėjo ji.
Prakalbo apie kainas
Jolanta Tunise praleido septynias dienas – pasak jos, atostogos prabėgo tarsi viena diena.
„Tunisą daugelis renkasi turbūt dar ir dėl nedidelių kainų. Kiek tiksliai kainavo mano atostogos net nežinau, nes džiaugiuosi, kad tai mano dovana. Bet teko ir apsilankyti parduotuvėse, pasinaudoti taksi paslaugomis, tai sakyčiau viena iš pigiausių šalių. Tikrai pigiau nei Palangoje. Kelionė suplanuota porą savaičių prieš, tai nelabai buvo iš ko rinktis. Mes apsistojome Hammamet miestelyje, maždaug 40 km nuo oro uosto. Viešbutis nėra iš prabangių kaip Turkijoje, bet 4 žvaigždučių, su puikiu maistu, gėrimais ir aptarnavimu. Manau, kad kainos iš Londono 7 dienoms svyruoja nuo 500 svarų su skrydžiu vienam žmogui. Ir tai už 7 dienas, kur šiltas oras ir jūra.
Na ir žinoma, kaip ir kiekviena šeimininkė, gali pailsėti nuo maisto gaminimo. Teko ir kavinėse vakarieniauti. Tai galiu pasakyti, kad puiki soti vakariene su vynu ,dviems žmonėms kainuoja apie 30-40 eur. Aš kalbu apie vietines kavines, o ne prabangias. Man asmeniškai tokios kavinės atskleidžia tos šalies virtuve. Visada stengsiuosi paragauti būtent jų nacionalinius patiekalus. Kadangi negeriu stiprių gėrimų, tik vyną, tai labai patiko būtent vietinis Tuniso vynas.“
Jolanta Tunise atkreipė dėmesį į išskirtinio grožio indus bei odos gaminius: „Teko daug domėtis prieš kelionę apie šalį, tai labiausiai nustebino, kad tai skurdi šalis. Kad visur didelė nešvara. Vėl kalbu tik iš savo patirties.Teko kas vakarą vaikštinėti po miestelį, kaip sakoma už viešbučio ribų, tai nepasakyčiau, kad taip nešvaru. Gal paplūdimyje vakare jau mėtosi šiukšlių, nuorūkų, bet čia ne vietiniai, čia turistai taip palieka. Žmonės draugiški. Žinoma tikėjausi ir įkyrių pardavėjų gatvėse, kaip sakysime Egipte, Maroke, bet nustebau, kad tikrai nebuvo tokio įkyrumo, jei nesileidi į kalbas, tai paskui ir nebėga. Miestelyje yra labai gražus autentiškas turgus, įsikūręs senamiestyje. Miestas autentiškas, nes namai pastatyti dar 1600 metais.
Yra atrakcionų parkas vaikams. Labiausiai patiko Tuniso nacionaliniai rankų darbo indai. Labai norėtųsi įsigyti jų nemažai, nes ir kainos juokingos, bet kaip visada, problema su pargabenti, nes vis bagažo apribojimai.Taip pat daug odos gaminių. Kurias gamina tiesiog vietoje. Galima įsigyti odinių rankinių, kuprinių, piniginių. Ir jos visos vienetinės.“
Pastebėjo 1 problemą
J. Naruševičiūtė kelionės metu pastebėjo vieną problemą, kurią lengvai išsprendė.
„Negaliu kalbėti už visus, bet mūsų viešbutyje ir kiek teko bendrauti su kitais poilsiautojais, tai didelė problema su vietiniu internetu. Praktiškai gerai veikia tik ryte, kol dar visi miega.Todėl teko pirkti vietinę SIM kortelę, kuri tikrai nėra brangi, apie 15 eur. ir tada be trukdžių naudotis internetu. O atvykti tikrai verta, jei norite gero poilsio, šiltos saulės. Ir kainos tikrai labai prieinamos, sakyčiau šiuo metu viena iš pigesnių šalių poilsiui“, – kalbėjo ji.
Pasiteiravus, ar kažkas nustebino egzotiškame krašte, pašnekovė atskleidė, kad vienas reginys ją labai domino: „Mane labai stebino, net gerėjausi žaibais horizonte. Praktiškai kiekvieną vakarą kažkur horizonte žaibuoja. Kartais atrodo, kad net be perstojo ,blyksniai susijungia su jūra. Labai gražūs vaizdai.“
Baigdama pokalbį apie kelionę, Jolanta šyptelėjo, kad čia dėmesio iš vietinių sulaukė nemažai. „Mes, europietės, sulaukiama labai daug vietinių vyrų dėmesio. Ir tie žvilgsniai bei gražūs žodžiai tikrai iššaukia šypseną. O tai tikrai gauni gerų emocijų dozę. Kiek teko lankytis kavinėse, visur aptarnavimas puikus. Ar grįžčiau į Tunisą? Tikrai taip. Vien dėl puikaus oro, gardaus maisto ir kitą kartą norėsis pamatyti daugiau“, – sakė ji.
