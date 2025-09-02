Šis priešpilnis smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė ragina ruoštis

Vaiva Budraitytė, žinoma astrologė ir būrėja, sutiko naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, ko tikėtis iš šios savaitės.
Laukia sudėtinga savaitė
Astrologė atskleidė, kad rudens pradžia bus tikrai nelengva, o rugsėjis – emociškai labai sudėtingas mėnuo.
Pasak jos, ne vienas pajus padidėjusį nervingumą ir susidurs su jausmu, kad kažkas yra ne taip.
„Rugsėjo pradžia yra nevienareikšmė. Vasarai pasibaigus gali pradėti kankinti nerimas, padidėti įtampa.
Šis rugsėjis bus antrosios metų pusės sudėtingiausias mėnuo, o ypač dėl Mėnulio ir Saulės užtemimų. Jų metu galima tikėtis visko.
Šios dienos energetiškai intensyvios, galite justi baimę, padidėjusį nerimą“, – pasakojo V. Budraitytė.
Ji pridėjo, kad taip pat priešpilnio savaitę iššūkių gali kelti bendravimas su giminės vyresniaisiais. Pasak jos, šie gali pasidalinti tokiomis įžvalgomis, kurios gali ne vieną nemaloniai nuteikti.
Šią savaitę geriausia atostogauti
Nors rugsėjis numatomas itin sudėtingas ir nepalankus daugeliui, vis tik V. Budraitytė ramino, kad vilties teikia Jupiterio pozicija.
„Rugsėjis prasidės gana sudėtingai, tačiau mus gelbės nepaprastai gera Jupiterio pozicija, kuri kompensuos sunkumus. Dėl to jausmas, kad sekasi, jūsų neapleis“, – informavo ji.
Pasak pašnekovės, taip pat svarbu nenuliūsti tuomet, kai kažkas nepasiseks. Ji pasakojo, kad laiką palankiausia praleisti namuose arba atostogose.
„Stenkitės per daug neišgyventi, jeigu blogiau jausitės, negalėsite susikaupti – visa tai yra normalu.
Jeigu pavyksta, pasistenkite dar paatostogauti, pernelyg nesusifokusuoti į tai, kas nepavyksta, lankyti paskaitas“, – patarė ji.
Ypatingą perspėjimą siuntė 4 Zodiako ženklams
Pasiteiravus pašnekovės, kuriuos Zodiako ženklus nerimastinga savaitė palies labiausiai, ji išskyrė keturis Zodiako ženklus.
Anot jos, jie ypač pajus šio periodo sudėtingumą, tad turėtų būti ypatingai atsargūs.
„Mergelėms ir Žuvims reikėtų būti atsargesnėms, Vėžiams ir Ožiaragiams toliau tęsis sudėtingas periodas“, – sakė ji.
Vis tik kitiems Zodiako ženklams ji perdavė džiugias žinias – šią savaitę jie galės ramiau atsikvėpti.