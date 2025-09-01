1 Zodiako ženklas – rugsėjo valdovas: Naglis Šulija atskleidė, kas jis

Rugsėjis – mėnuo su dviem užtemimais. Pirmasis bus Mėnulio užtemimas rugsėjo 7 dieną. Geriausiai bus matomas Indijos vandenyne, pačioje Indijoje ir kraštuose nuo Arkties vandenyno šiaurėje bei Antarktidos pietuose bei nuo Madagaskaro salos bei rytinės Afrikos pakrantės iki Filipinų bei Korėjos pusiasalio rytuose. Kitaip tariant, didžiausia galima užtemimo įtaka bus kraštuose, kurie visiškai nesusiję su Lietuva.
Lietuvoje užtemimas matysis tiktai iš dalies, todėl galima manyti, kad ir jo poveikis bus minimalus – šiek tiek nepagrįsto nerimo, šiek tiek spėlionių bei įsivaizdavimų socialiniuose tinkluose, galbūt šiek tiek sutrikdytas bendras emocinis fonas, bet tik tiek.
Su Saulės užtemimu dar įdomiau. Jis matysis Antarktidoje, Naujojoje Zelandijoje ir nedidelėje pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Tų kraštų gyventojams, įskaitant ir Antarktidos pingvinus, jis ir bus svarbus.
Pati Saulė didžiąją mėnesio dalį keliaus Mergelės ženklu ir skatins mus elgtis taip, kaip būdinga šiam ženklui, tai yra nuosekliai darbuotis svarbiose mums srityse, būti kruopštiems, tiksliems ir pareigingiems. Be jokios abejonės, tokia būsena labai palanki kalendorinio rudens, o kartu ir darbų sezono pradžiai.
Rugsėjo 22 dienos vakare Saulė pereis iš Mergelės ženklo į Svarstykles. Pasikeis vyraujanti nuotaika – darbuotis norėsis mažiau, bendrauti su mielais mums žmonėmis – daugiau, patys tapsime ramesni, linkę pasidžiaugti gražiais, estetiškais dalykais.
Gerą darbingą rudens pradžios nuotaiką palaikyti padės ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus. Pirmoje mėnesio pusėje jis taip pat bus Mergelės ženkle, tad iš pirmo žvilgsnio stiprus. Visgi didžiąją mėnesio dalį jis bus netoli Saulės, tai yra „sudegęs“ jos spinduliuose, todėl padės daryti pirmiausia gerai žinomus, įprastus darbus. Rugsėjo 18 dieną Merkurijus pereis į Svarstykles ir iš darbštaus krapštuko pavirs į estetą diplomatą. Prasidės palankus laikas tartis ir dėl ko nors susitarti.
Gražuolė Venera jau nuo pirmosios rugsėjo dienos bus Liūto ženkle, dėl to bus ryški kaip didžiausia darželio rožė ir skatins mus nesidrovėti visose saviraiškos srityse, mėgautis ryškiais jausmais, gyvenimo malonumais, renginiais ir panašiais dalykais. Visgi rugsėjo 19 dieną Venera pereis iš Liūto į Mergelės ženklą ir taps kukli, linkusi viską gerai apgalvoti ir kruopščiai planuoti. Atviro emocingo jausmingumo aplinkoje liks mažiau, o kruopštumo kuriant gražius dalykus – daugiau.
Kariūnas Marsas iš pradžių bus Svarstyklių ženkle, todėl mažai aktyvus, tikrai ne karingas, todėl galima manyti, kad iki rugsėjo 22 dienos visuose mūšių laukuose smarkios kovos mažai tikėtinos. Rugsėjo 22 dieną Marsas iš Svarstyklių pereis į Skorpiono ženklą ir iš karto pasikeis. Marsas Skorpione yra kraugerys, absoliučiai negailestingas, dažnai brutalus ir pasirengęs kirsti į pačią skaudžiausią vietą. Dėl to Marsas Skorpiono ženkle – kruvinų mūšių pranašas. Tai reiškia, kad jeigu kovojančioms pusėms nepavyks susitarti, kol Marsas bus Svarstyklėse ir silpnas, jam įžengus į Skorpioną brutalios ir negailestingos kovos prasidės iš naujo.
Avinas
Didžiąją mėnesio dalį bus nemažai nedidelių, tačiau svarbių darbų, kuriuos atlikti reikės kantriai ir pareigingai. Akivaizdu, gyvenimas įgis tam tikrą gerą, patogų ritmą. Kartu tai mėnuo, kai dar tęsiasi vasarą prasidėjusios pramogos, visi gražūs, smagūs ir malonūs dalykai – jų vis dar bus daug. Pastaruoju metu varginę santykiai susitvarkys mėnesio pabaigoje.
Jautis
Labai linksma ir smagi kalendorinio rudens pradžia – bus daugybė progų bei galimybių nuveikti ką linksmo, smagaus arba gražaus. Žinoma, asmeninis gyvenimas tiesiog klestės. Taip pat rugsėjis – puikus mėnuo dar dviem dalykams: stengtis, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau, taip pat energingai rūpintis sveikatos arba sveikatingumo reikalais.
Dvyniai
Labai gali būti, kad daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų arba šeimos reikalai, metas jais užsiimti labai geras. Mėnesio pabaiga galėtų būti skirta veiklai, dėka kurios namie bus dar jaukiau ir dar gražiau, o namiškiai dar laimingesni. Taip pat rugsėjis atneš daug smagaus bendravimo ir daug smagių pramogų, pirmiausia tokių, kurios paskatins smagiai pajudėti.
Vėžys
Pirmasis rudens mėnuo atneš daug bendravimo – ir su senais draugais, ir su naujais pažįstamais, taip pat gali būti ir daug dalykinio bendravimo. Puikus metas domėtis dalykais, kurie jums svarbūs. Taip pat tai puikus metas energingai rūpintis namų, šeimos reikalais – kad viskas čia būtų taip, kaip turi būti. Šį mėnesį labai tikėtina ir finansinė sėkmė.
Liūtas
Vidinė būsena bus stačiai nuostabi: būsite atsipalaidavę, jausmingi, linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais ir tuo pat metu jums ne tik patiks kurti gražius, mielus dalykus, bet ir dalytis jais su esančiais šalia. Atrodo, ir piniginiai reikalai kaip reikiant džiugins, tikėtina apčiuopiama nauda. Bus daug kelionių, trumpų greitų išvykų ir smagaus, malonaus bendravimo.
Mergelė
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Mėnesio pabaigoje tapsite net jausmingi ir linkę kurti gražius, mielus dalykus. Atrodo, rūpės ir piniginiai, turtiniai reikalai – iš pradžių šioje srityje elgsitės labai energingai bei drąsiai, bet vėliau atsiras daugiau išminties, proto ir kūrybiškumo. Žinoma, žinoma, naudos ilgai laukti nereikės.
Svarstyklės
Būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti drąsiai, daug nesidairant į šalis. Žinoma, kai tokia būsena, puikiai seksis sportuojantiems – atrodys, kad laimėjimai patys jūsų ieško. Mėnesio pabaigoje atsiras daugiau dalykinių reikalų, bet kartu atsiras ir galimybių gauti finansinės arba kitokios naudos. Šį mėnesį svarbūs bus artimi draugai ir bendra veikla su jais.
Skorpionas
Kalendorinio rudens pradžia didelių darbų neatneš, tačiau profesijos srityje gali būti kažkokių smagių smulkmenų. Iš tiesų rugsėjo mėnesį bus svarbios įvairios kolektyvinės veiklos formos – ne kartą pavyks ką smagaus ir įdomaus nuveikti kartu su artimais draugais, dalykinėje srityje bendra veikla su bendraminčiais irgi bus produktyvi.
Šaulys
Atrodo, teks kibti į darbus be jokio įsibėgėjimo. Geroji žinia – būsite veiklūs, kūrybiški, pozityvūs, kliūčių nebus, dėl to pavyks nuveikti išties nemažai. Vėlgi, norintys pratęsti vasarą kelionėje ras kuo puikiausių galimybių ir patirs kuo puikiausių įspūdžių. Mėnesio pabaiga atneš daug puikaus bendravimo su artimais draugais ir galimybių plėsti savo akiratį.
Ožiaragis
Atrodo, didžiąją mėnesio dalį reikės kaip reikiant padirbėti – tiesiog bus gaila praleisti puikias progas, kurių bus ne viena. Atrodo, tai bus labai produktyvus darbas. Taip pat visą mėnesį bus arba puikių progų puikioms kelionėms, arba su būsimomis kelionėmis susijusios veiklos. Galiausiai, tai mėnuo, kai išsisprendžia piniginiai, pirmiausia su skolomis arba paskolomis susiję reikalai.
Vandenis
Daugiau darbų darbe tikriausiai atsiras mėnesio pabaigoje. Iki to meto dėmesys kryps kitų sričių link. Iš tiesų visas mėnuo tinkamas tvarkyti piniginius reikalus, ypač jeigu jie susiję su skolomis ir paskolomis. Taip pat beveik visas mėnuo yra labai palankus palaikyti ir puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi. Visas mėnuo labai palankus kelionėms – smagioms ir įdomioms.
Žuvys
Visas rugsėjis – tai laikas, kai palaikomi ir puoselėjami ryšiai su svarbiu jums žmogumi. Dabar tai daryti seksis kuo puikiausiai. Taip pat beveik visas rugsėjis – laikas, kai rūpinamasi sveikatos arba sveikatingumo reikalais – nebūtinai vien savais. Mėnesio pabaiga atvers galimybes kelionei, pirmiausiai tokiai, kuri skatina smarkiau pajudėti, bet ir atsilygina smagiais nuotykiais.