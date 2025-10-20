Elektromobilių rojaus pabaiga? Norvegija naikina daugelį džiuginusias lengvatas

Šis sprendimas, kurį vyriausybė argumentuoja sėkmingai pasiektu 2025-ųjų tikslu, tūkstančiais eurų pabrangins naujus elektromobilius, įskaitant perkamiausią šalies modelį „Tesla Model Y“, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Rugsėjį Norvegijoje elektromobiliai sudarė net 98 proc. visų naujų automobilių pardavimų.
Tai akivaizdus ženklas, kad ambicingas tikslas iki 2025 metų visiškai atsisakyti vidaus degimo variklių yra praktiškai pasiektas. „Todėl atėjo laikas laipsniškai atsisakyti lengvatų“, – pareiškė finansų ministras Jensas Stoltenbergas.
Metų metus naftos ištekliais turtinga Norvegija elektromobilius visiškai atleisdavo nuo mokesčių, taip skatindama perėjimą prie švaresnio transporto. Tačiau ši politika valstybės biudžetui kasmet kainuodavo milijardus eurų negautų pajamų.
Pirmasis žingsnis atgal buvo žengtas 2023-aisiais, kai 25 proc. PVM buvo pradėtas taikyti automobilio kainos daliai, viršijančiai 500 000 kronų (apie 45 000 eurų). Tai palietė tik pačius brangiausius modelius.
Dabar siūlomas planas dar radikalesnis. Jau 2026 metais PVM lengvatos riba bus sumažinta iki 300 000 kronų (apie 27 000 eurų). Tai reiškia, kad apmokestinamos taps visos „Tesla Model Y“ versijos ir kiti panašios kainos vidutinės klasės modeliai, pavyzdžiui, „Volkswagen ID.4“. Galiausiai, 2027 metais, planuojama visiškai panaikinti PVM lengvatą visiems elektromobiliams.
Tiesa, siekdama išlaikyti paskatą rinktis elektromobilius, vyriausybė tuo pačiu metu planuoja didinti vienkartinius mokesčius naujiems benzininiams ir dyzeliniams automobiliams.
Vis dėlto, Norvegijos elektromobilių asociacija šiuos pokyčius pavadino „skubotais“ ir perspėjo dėl galimų neigiamų pasekmių.
„Nerimauju, kad staigūs ir dideli pokyčiai paskatins daugiau žmonių vėl rinktis iškastiniu kuru varomus automobilius“, – teigė asociacijos vadovė Christina Bu, primindama, kad net ir Norvegijoje 7 iš 10 keliuose važinėjančių automobilių vis dar yra varomi benzinu arba dyzelinu.
Kiek konkrečiai brangs populiariausias modelis? Pigiausia „Tesla Model Y“ versija, šiuo metu kainuojanti apie 422 000 kronų (apie 38 000 eurų), 2026 metais dėl PVM pokyčių pabrangtų maždaug 2700 eurų. O 2027-aisiais, įsigaliojus pilnam PVM tarifui, kaina šoktelėtų dar papildomais 6700 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!